Cu ocazia aniversării de 18 ani a emisiunii „La Măruță”, Cătălin Măruță a acceptat o provocare inedită – testul poligraf. Momentul a fost plin de emoție, dar și de întrebări incomode, adresate chiar de Greta Dan, regizorul de platou al show-ului de la Pro TV.

Printre întrebările care au stârnit curiozitatea publicului s-a numărat și cea despre incidentul controversat din urmă cu mai mulți ani, când Măruță a fost lovit în direct de Liviu, soțul Israelei Vodovoz. Totul s-a întâmplat după ce prezentatorul l-a întrebat pe bărbat dacă are probleme cu alcoolul – un moment care a rămas viral și astăzi.

„A fost adevărată întâmplarea când a fost în emisiune Liviu, soțul Israelei?”, a întrebat Greta Dan.

„Nu, nu a fost adevărat. Vreau să se vadă că nu s-a mișcat nici măcar un milimetru (poligraful – n.red.). Am avut o idee. Am zis că e 1 aprilie și să fac o farsă de care să nu știe colegii mei. Era o farsă pentru ei și pentru cei de acasă. Era invitat Liviu, soțul Israelei. Am doi martori care pot să vină la proces să spună că am dreptate. Era Andrei Ștefănescu de la Alb Negru și Dani Iftimie, regizorul emisiunii, doar ei doi știau.

I-am spus lui Liviu: «Vrei să te enervez? Spun că ai probleme cu alcoolul și tu te ridici și spui: «Oprește-te cu întrebările astea tâmpite». Te faci că mă lovești și oprim emisiunea». Am făcut toată povestea asta. Am zis că luăm publicitate și ne-am întors și le-am explicat oamenilor că a fost o farsă. N-a mai crezut absolut nimeni. Sunt convins că mulți și-ar fi dorit să fie pe bune. Deci nu, n-a fost real”, a răspuns Cătălin Măruță.

Telespectatorii nu cred că a fost o farsă

Clipul incidentului se află chiar pe canalul de YouTube al prezentatorului, sub titlul „FARSĂ pentru Israela «Bătaie în Direct» cu Cătălin Măruță & Liviu”. Deși titlul sugerează că totul ar fi fost o glumă pusă în scenă, mulți telespectatori continuă să creadă că scena a fost reală.

„Eu cred că era pe bune… Și în pauză s-au pus de acord s-o dea la pace să fie bine pentru toată lumea… cred, părerea mea…”, a comentat cineva în dreptul videoclipului.

„Stați liniștiți că n-a fost nicio farsă. Uitați-vă la fața lui Măruță când îl lovește”, a scris altcineva.

„Asta numai farsă n-o fost. S-a mușamalizat. Prea speriat era Măruță. Se dă de gol prin anumite afirmații și gesturi de «după». Plus pauza publicitară le-a dat timp să mascheze incidentul, plus eventualele amenzi primite de postul în cauză. Acum fiecare crede ce vrea, eu așa consider. Din ceea ce văd, pare pe bune”, este o altă părere.

Prin testul poligraf, Cătălin Măruță a oferit răspunsuri sincere despre acel moment intens și despre culisele celor 18 ani de emisiune care au făcut istorie la Pro TV.

