Brigitta Gheorghe este concurenta din cauza căreia Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea au avut un conflict la „Chefi la cuțite”. Aceasta a deschis de mai multe ori blast chiller-ul, un echipament de congelare forțată care, pe scurt, reduce în timp util temperatura mâncărurilor gătite, iar mousse-ul de ciocolată încă nu se întărise. Pentru că preparatul nu i-a ieșit, Chef Sorin Bontea și-a vărsat nervii pe colegul său.

„Eu mi-am scos mousse-ul că nu mă lași să-l țin în frigider. Eu nu stau cu el în frigider și tu stai? E același lucru! Pe bune, așa tupeu?!”, a spus chef Sorin Bontea la „Chefi la Cuțite”. Cătălin Scărlătescu a încercat să aplaneze conflictul: „Dacă nu are cum să se certe cu reflectorul ăsta, se ceară cu mine că i-am deschis blast chiller-ul. Du-te, mă, lasă-mă în pace cu blast chiller-ul tău”.

Ce s-a întâmplat în ediția de miercuri seară de la „Chefi la cuțite”

Recomandări 6 ani de când a fost ucisă românca traficată în Elveţia. Franţa l-a condamnat definitiv pe criminal, în România, proxeneții sunt liberi

Cel de-al doilea battle din sezonul 10 Chefi la cuțite a adus multă tensiune și emoții în ediția show-ului culinar difuzată aseară de Antena 1, de la 20:30. Cele trei echipe au intrat în lupta gastronomică având drept temă preparate pe baza unor ingrediente de lux: foiță de aur, trufă neagră și caviar. Astfel, concurenții conduși de Chef Florin Dumitrescu au creat un desert cu foiță de aur, echipa lui Sorin Bontea a preparat un desert cu trufe, iar cea a lui Cătălin Scărlătescu a gătit un fel principal cu pește, creveți și caviar. Întrecerea a adus multă presiune la bancurile de lucru, acolo unde Chef Florin Dumitrescu s-a bazat, pentru crearea mousse-ului de ciocolată, pe talentul concurentei sale specializate în deserturi, Ștefania Pop.

„Așteptările mele pentru azi sunt foarte mari. Vreau să văd ambiție, vreau să văd dorință și răscumpărări de greșeli. Nu vreau să mai văd aceeași poveste pe care am văzut-o data trecută”, a declarat Chef Dumitrescu, care în ediția de marți seară a pierdut un concurent, pe Robert Mihăilescu. Iar de data aceasta, echipa s-a ridicat la înălțimea așteptărilor lui: aurul roz a câștigat cel de-al doilea battle, obținând 7 din cele 11 voturi la jurizarea degustătorilor invitați, antrenorii de la show-ul „Dancing on ice”.

Recomandări INTERVIU EXCLUSIV PENTRU ROMÂNIA. Stephen King, despre mișcările populiste: „Oamenii, ca indivizi, sunt buni. Când aderă la un grup, se pot schimba”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Maria Florina a părăsit competiția „Chefi la cuțite”

La duelul pentru eliminarea unui concurent, echipa lui Sorin Bontea și cea a lui Cătălin Scărlătescu s-au întâlnit cu o temă generoasă – concurenții au gătit carne, orice fel de carne, în orice combinație, timpul limită fiind de 60 de minute. Astfel, spre deosebire de proba individuală eliminatorie de marți seară, Chefii au fost mulțumiți de farfuriile competitorilor, două dintre preparate obținând, de altfel, punctajul maxim. Cei care au primit 15 puncte au fost Brigitta Gheorghe și Andrei Mihalcea. Concurenta cu cel mai mic punctaj a fost Maria Florina Stan, din echipa lui Chef Scărlătescu. Cu doar 4 puncte pentru farfuria sa de spaghete cu chiftele, Maria Florina a părăsit competiția.

„Sunt foarte mândru de ceea ce-ați realizat. Ne-am salvat echipa, acum trebuie să ne pregătim pentru ce urmează”, le-a spus Chef Dumitrescu concurenților săi. „Ne-am trezit la realitate, deși

n-am câștigat. Nu pot decât să-mi laud concurenții, chiar dacă n-am încheiat bine și finalul zilei

mi-a luat un om din echipă. Eu consider că tot am câștigat ceva: am început să ne înțelegem mai bine”, a declarat Chef Scărlătescu.

Recomandări Laura Kovesi îl atacă pe Klaus Iohannis: „Mi-a cerut demisia, în vara lui 2018. Am refuzat. Rolul meu nu e să ajut președinții să treacă peste momente delicate”

De partea cealaltă, Chef Bontea s-a declarat nemulțumit, trecând de primele două battle-uri fără să obțină o victorie. „Important este, însă, că am echipa întreagă”, a punctat el, pregătindu-și concurenții pentru următoarea înfruntare. Așadar, cu echipa intactă, Chef Bontea se va întâlni în următoarea bătălie culinară cu două echipe rămase în câte 6 oameni, cea a lui Florin Dumtrescu și a lui Cătălin Scărlătescu.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Un român face dezvăluiri șocante despre Cristiano Ronaldo: „Am lucrat la el acasă. Mi s-a părut inuman, a uitat că a fost sărac”

Playtech.ro ȘOC TOTAL! Laura Codruța Kovesi s-a măritat în secret. Când a fost nunta, de fapt, nimeni nu a știut până azi

Viva.ro Ce s-a ales de fosta soție a lui Adrian Sârbu, după ce era odinioară cea mai invidiată femeie. Poze rare cu ea, la 55 de ani

Observatornews.ro Un bărbat pe trotinetă și un șofer și-au împărțit pumni și picioare, într-o intersecție din București

Știrileprotv.ro Ungaria cere României autonomie și drepturi colective pentru maghiari. Reacția Bucureștiului

FANATIK.RO Mereu cu zâmbetul pe buze, marele Grigore Vasiliu Birlic ascundea o dramă teribilă. Ce făcea mereu la mormântul soţiei sale

Orangesport.ro Bănel Nicoliţă a şocat clienţii unui restaurant. A pus un om al străzii la masă. "Miroase", au strigat cei din jur, iar totul s-a terminat drastic

HOROSCOP Horoscop 20 octombrie 2022. Săgetătorii au parte de sprijin, de bunăvoința celor din jur și de amabilitatea lor, fără să facă niciun efort

PUBLICITATE Cei dragi ai tăi știu cât de mult ții la ei?