Câți bani avea Claudia Pătrășcanu atunci când a plecat din casa lui Gabi Bădălău. „Nu am disperat niciodată. Mama mi-a zis doar să mă rog”

Într-un interviu acordat pentru Ok Magazine, Claudia Pătrășcanu a declarat că atunci când Gabi Bădălău a dat-o afară din locuința unde stăteau împreună, în portofel mai avea doar câțiva lei.

„Eu când am fost dată afară din casă cu copiii aveam 180 lei în portofel şi nu am disperat niciodată. Am venit atunci la Constanţa şi mama mi-a zis doar să mă rog, e mai important să fiu liniştită, cu copiii lângă mine.

Eu cred în steaua mea norocoasă. Nu le putem avea pe toate, nici măcar un cub de gheaţă nu e perfect. Nu mi-am dorit niciodată să fiu super-bogată sau, şi dacă aş fi, aş vrea să rămân cumpătată, să nu mă pierd pe mine.”, a spus Claudia Pătrășcanu pentru sursa citată.

