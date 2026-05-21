Andreea Bănică a atras imediat atenția fanilor după ce a publicat mai multe imagini în care apare cu părul brunet. Artista, cunoscută de ani buni pentru look-ul blond, a ales o transformare radicală pentru un nou proiect muzical.

Noua apariție a stârnit numeroase reacții în mediul online, iar admiratorii au complimentat-o imediat pentru schimbarea de imagine. Mulți s-au întrebat dacă artista va păstra noul look și în perioada următoare. „Nu am curaj să-mi schimb culoarea. Pentru un videoclip a meritat. Nu cred că m-aș putea obișnui. Schimbarea m-ar costa părul sănătos pe care l-am obținut cu greu”, a răspuns cântăreața.

Mesajul transmis de Andreea Bănică despre munca din spatele proiectelor sale

Odată cu imaginile publicate online, cântăreața a vorbit și despre partea mai puțin văzută a carierei sale și despre efortul pe care îl presupune realizarea unui videoclip. „Toată lumea vede 30 de secunde dintr-un videoclip. Puțini văd orele de filmare, oboseala, presiunea, nopțile târzii, emoțiile, nesiguranțele și sacrificiile din spatele lor”, a scris vedeta în mediul online.

Andreea Bănică le-a transmis fanilor că pregătește mai multe piese și videoclipuri noi, fără să ofere însă prea multe detalii despre proiectele la care lucrează.

Postările artistei au adunat rapid mii de aprecieri și comentarii. Mulți dintre cei care o urmăresc au spus că schimbarea o avantajează și că imaginea brunetă îi oferă un aer complet diferit. De-a lungul anilor, Andreea Bănică a rămas una dintre cele mai active artiste din mediul online și își ține constant comunitatea la curent cu proiectele sale profesionale și momentele importante din viața personală.

Cum își îngrijește Andreea Bănică tenul

În urmă cu ceva timp, artista a vorbit și despre rutina de îngrijire pe care o urmează pentru a-și menține tenul într-o formă bună.

„Tratament anti-aging cu un cocktail de vitamine! Tratament pentru strălucire și luminozitate. Întotdeauna faceți tratamentele și pe zona gâtului și a decolteului. Nu faceți doar fața. Ar arăta inestetic”, a scris Andreea Bănică pe rețelele de socializare.

Cântăreața a spus în repetate rânduri că apelează frecvent la tratamente faciale și că acordă o atenție specială îngrijirii pielii.