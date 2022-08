Rocsana Marcu a renunțat în urmă cu aproximativ patru ani la cariera în televiziune, aceasta a fost prezentatoare la Antena Stars. Încă activează în industria muzicală, dar acum are o nouă pasiune, un nou job. S-a stabilit în Londra, în Anglia și este acum agent imobiliar. În plus, ea a urmat și cursuri pentru a se perfecționa în acest domeniu.

Spune că are multe case de vânzare, multe care valorează și milioane de lire sterline. Și românii apelează la ajutorul ei. „Chiar colaborez foarte bine și cu românii! Nu o să îți vină să crezi ce case frumoase au românii pe care i-am cunoscut eu în domeniul imobiliar. Chiar zilele trecute m-a sunat o doamna extrem de drăguță și mi-a spus că are o vilă superbă, pe malul marii, cu două pontoane și ar vrea să mă ocup de vânzarea acelei case. Bineînțeles că am acceptat pentru că este o casă superbă. Mi-aș dori și eu o asemenea casă, să pot să vin cu barca, să pot să mă plimb în larg cu barca și apoi să mă întorc acasă, să las bărcuța la ponton și apoi să intru în casa mea.

Este o casă minunată și sper să reușesc să o vând cât mai repede! De vândut o vând clar dar aș vrea să o vând și repede! În rest, da, merge foarte bine în acest domeniu pentru că mă agit să îmi meargă bine. Nu pot spune că fac eforturi fizice foarte mari. În schimb, psihice da. Pentru că aici e foarte mare concurența, în special în domeniul imobiliar”, a spus vedeta, care are și o strategie pentru a colabora cu ceilalți agenți imobiliari.

Recomandări Incendiu lângă Moscova. Chiar agenția TASS contrazice Ministerul Situațiilor de Urgență: clădirea distrusă e a unei unități militare, nu civilă, cum s-a spus

„Am început să îi învăț pe agenții imobiliari de aici din Anglia că cel mai bine este să fim prieteni”

„Și dacă nu ești atent o secundă, ești mâncat de ceilalți agenți sau de celelalte agenții și tocmai de aceea eu am abordat o altă strategie ca să nu îmi fac dușmani. Nu că nu îmi plac dușmanii, dar îmi mănâncă energia și am început să îi învăț pe agenții imobiliari de aici din Anglia că cel mai bine este să fim prieteni pentru că în felul acesta avem toți de câștigat! Și de fiecare dată când am eu o casă de vânzare, am mulți agenți cu care lucrez, ei mă sună, împart comisionul cu ei, le dau chiar jumătate din comisionul pe care îl iau eu, ceea ce este extraordinar pentru ei. La fel și în cazul meu. Dacă ei au o proprietate la vânzare, eu vin cu clientul, împărțim comisionul și uite așa suntem cu toții fericiți!

Și tot în felul acesta lucrez și cu cei care îmi recomandă persoane care intenționează să își vândă casele. Sunt foarte mulți, inclusiv români care mă sună și îmi spună că proprietarul vrea să își vândă casa. Zic, „foarte frumos, dă-mi numărul și 50% îți dau ție! Dacă eu am comision de 5.000 de lire, tu ai 2.500!”. Și sunt foarte fericiți toți! Mi-am făcut o grămadă de prieteni, mai mult pe interes, așa, ce să spun, că tot ce se întâmplă în lumea asta este pe bază de interes, inclusiv nunțile!”, a mai declarat Rocsana Marcu.

Recomandări Ratarea recensământului: Cetățenii sunt pulsul unei țări. Când nu mai ești în stare să-ți iei pulsul, asta arată eșecul administrativ general

Vedeta recunoaște că zilnic are ceva nou de învățat ca agent imobiliar. Merge în continuare la cursuri, se perfecționează, vrea să devină din ce în ce mai bună. „Așadar îmi merge bine, sunt tare fericită, Doamne ajută! Învăț în fiecare zi, progresez în fiecare zi participi la fel și fel de traininguri din domeniul vânzărilor, am alături de mine oameni cu experiență foarte mare în acest domeniu de la care învăț cât pot, fur meserie cât pot și încerc să devin pe zi ce trece un agent imobiliar mai bun decât sunt acum!

Am mai vândut ceva scump! Cum să nu! Dar chiar recent am avut o casă de 2 milioane, mai am încă una listată la 5 milioane. Acestea nu se vând atât de repede și de ușor, dar se vor vinde la un moment dat!”, a încheiat ea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Cât despre viața personală, Rocsana Marcu nu are cu ce să se laude. Ea e fericită alături de fetițele ei, pe care le-a luat cu ea în Anglia. Cât despre un partener, spune că încă nu l-a găsit. „Nu e o problemă asta. Pentru că stăteam și mă gândeam dacă aș avea o relație nu așa putea să mă ocup de ea, pe cuvânt!

Doar să nu fie genul de bărbat al treilea copil în familie, la modul ăsta cum sunt mulți dintre ei! Dar îți spun sincer, îmi este foarte bine așa pentru că sunt extrem de ocupată, abia am timp pentru mine și pentru copii adică pentru noi trei, pentru familia noastră, și îi mulțumesc lui Dumnezeu că suntem ok, nu ne lipsește absolut nimic, iar dacă va fi să apară vreodată și respectivul, Doamne ajută, e bine venit, important e să se potrivească în peisajul nostru”, a mai declarat ea pentru ciao.ro.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO A lovit-o cu piciorul în spate, a lovit-o cu capul în gură. Cine e vedeta care riscă 5 ani de închisoare, toată lumea e șocată de ce i-a făcut fostei iubite

Playtech.ro ȘOC! Florin Salam, în stare GRAVĂ la spital! A fost internat de URGENȚĂ și trecut pe oxigen!

Observatornews.ro A început demolarea unui celebru bloc din Bucureşti, construit ilegal: "Bucăţică cu bucăţică"

HOROSCOP Horoscop 11 august 2022. Taurii au destule motive să revină la gânduri mai bune în legătură cu familia și să renunțe la gândurile negre

Știrileprotv.ro Păcăleală la o benzinărie din Argeș. Un șofer a „alimentat” TIR-ul cu aer

Orangesport.ro Plecat din Guvernul Rusiei, a dat de gol când are loc finalul războiului din Ucraina! Răsturnare de situaţie: ce se întâmplă imediat cu Vladimir Putin

PUBLICITATE Pssst!!! Ai auzit de Remixshop? Au zilnic reduceri de până la 90%