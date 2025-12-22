Recent, Andra a postat pe internet un clip video prin care le arăta tuturor cum a decurs unul dintre zboruri: la cererea fanilor, a cântat colinde în avion!

„Dacă colindele au devenit o tradiție, ne dorim ca și cântatul în avion, în drumul spre concerte, să fie la fel. La 10.000 de metri altitudine, emoția se simte altfel, mai aproape de suflet. Mulțumim pentru eleganță, grijă și atmosfera frumoasă creată pasagerilor. O bucurie să zburăm împreună”, a scris Andra pe TikTok, în dreptul clipului video care s-a viralizat imediat și a adunat aproape 2 milioane de vizualizări.

Pe Instagram, Cătălin Măruță a postat și el un alt clip video cu momentul din avion, dezvăluind că alături de ei s-au aflat și Cosmina Boboc și Ines Stana, câștigătoarele de la MasterChef România 2026, respectiv „Trădătorii”.

„Prezentatorul rămâne prezentator oriunde, chiar și la 10.000 de metri înălțime. La cererea oamenilor din avion, Andra a colindat, iar surprizele au venit una după alta: în avion erau și Cosmina, câștigătoarea MasterChef România, și Ines Stana, câștigătoarea Trădătorii. Emoție, zâmbete și bucurie deasupra norilor. Mulțumim pentru eleganța și bucuria pe care le-au creat pentru pasageri. O adevărată plăcere să zburăm cu voi”, a scris Cătălin Măruță pe internet.

Chiar dacă mulți dintre fani, dintre internauți și dintre pasageri au apreciat momentul în care Andra a cântat colinde în avion, se pare că au existat și persoane care au pus-o la zid atât pe artistă, cât și pe Cătălin Măruță, soțul ei. Astfel că părerile celor care au văzut imaginile au fost împărțite.

„Eu făceam plângere la compania aeriană. Păi eu îmi iau bilet să fie gălăgie în avion?”, „Nu scapă lumea de familia Măruță nici în ceruri”, „Dădeam în judecată compania pentru că m-a forțat să ascult o melodie” și „Libertatea tuturor se termină unde începe a mea și a mea se termină unde începe a altora. E vorba de respectul față de toți cei care ne înconjoară. Dacă vreau să o ascult, merg la concert”, au fost câteva dintre comentariile răutăcioase de pe internet.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

„Ce bucurie pentru cei ce au zburat cu așa persoane cunoscute și apreciate de foarte mulți dintre noi. Tuturor zboruri ușoare oriunde veți călători”, „Doamne, ce frumos! Asta înseamnă să fii om bun”, „Câtă bucurie” și „Să fii prea norocos să prinzi așa ceva în avion. Concert gratis”, au spus alți fani.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE