Ce a pățit Dani Oțil la restaurantul lui din cauza lui Răzvan Simion și a lui Mihai Bobonete: „Ospătarul nostru mi-a zis”

Pe lângă munca în televiziune și concursurile de motociclism, Dani Oțil este și patron de restaurant. Prezentatorul de la Antena 1 deține un local în zona bună a Capitalei, unde vedetele merg des să mănânce. Preparatele delicioase din localul acestuia sunt deja renumite în oraș.

Anul trecut, Mihai Bobonete l-a avut invitat în podcastul lui de pe YouTube pe Răzvan Simion. Ei au povestit în hohote de râs ce au pățit la restaurantul lui Dani Oțil, mai ales după ce a venit nota de plată. Ei au susținut într-o notă amuzantă că prețurile sunt destul de piperate.

„Când a venit nota aia, eu am crezut că voi v-ați certat. I-am zis Cătălinei: «Eu cred că «Neața cu Răzvan și Dani» rămâne doar cu Răzvan». Mâncasem niște felii de șnițel și șuncă.

M-am uitat pe notă și am văzut 15 milioane (lei vechi), m-am uitat și pe spate și am zis că cred că e greșită. Nu eram și noi frații lui Dani? Eu am crezut că doar ne arată nota. Când am văzut că am primit nota de 15 milioane, am crezut că am spart ceva, când am venit de la baie, vreo sticlă de vin. Foarte urât m-am simțit. I-am zis că nu mai vin”, a spus Mihai Bobonete, reușind să stârnească hohote de râs în rândul celor prezenți la podcast.

Acum, Dani Oțil a povestit în stilul său caracteristic ce a pățit la restaurant după aceste dezvăluiri publice ale prietenilor lui. „Datorită prietenilor mei, «datorită», a venit ospătarul nostru la mine și a zis că după Bobonete, Răzvan și alții, la noi se zice că e scump, dar nu e așa scump.

El mi-a zis să facem niște postări să vadă lumea că ei fac misto. (…) A zis că sunt mulți care au prețurile altfel față de noi, deci nu e scump la mine”, a explicat prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani”.

Acum ceva vreme s-a speculat și că soacra lui Dani Oțil ar lucra la restaurantul lui și că ar avea un salariu de 3.000 de euro, însă prezentatorul a clarificat situația. „Vă rog eu, nu îi mai umflați salariul soacrei mele. Băi… M-a sunat Radu în weekend. Mi-a zis cineva dacă mi-am angajat soacra sau am cumpărat-o să tacă. Noi nu avem. Bine… bucătarul are. (…)

Să știi că salariul e aproape de salariul unui bucătar căruia i-am luat și ceas. Noi practicăm și salarii nesimțite, ca să zic așa. (…) La mine, și prietenii mei plătesc. Gratis nu. Nu îmi place treaba asta”, a mărturisit Dani Oțil.

