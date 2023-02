Andreea Marin e una dintre cele mai cunoscute prezentatoare din România. Ani întregi a moderat emisiunea „Surprize, surprize”, la TVR 1, dar a renunțat după ce a rămas însărcinată cu Violeta, fiica ei și a lui Ștefan Bănică jr. După zeci de ani de televiziune, ea spune că nu are o avere.

În emisiunea Cristinei Șișcanu a fost întrebată: „La cât îți estimezi propria avere? Depășește un milion de euro?”, iar Andreea Marin a răspuns, fără să stea prea mult pe gânduri. „Nu aș numi-o avere. Am casă, am mașină, am banii să călătoresc fără exagerări, nu îmi plac excesele de niciun fel, sunt un om cu picioarele pe pământ, echilibrat și încerc să fac tot ce pot pentru ca fiica mea să aibă un viitor.

Nu mi-aș permite să o dau la orice școală, oricât de scumpă. Nu, recunosc. E un efort continuu gândindu-mă la viitorul ei și la facultatea care se apropie. Am început să mă interesez”, a explicat vedeta.

„Dar ai făcut investiții imobiliare?”, a mai întrebat-o Cristina Șișcanu. „Da, există și casa noastră de la țară. La un moment dat poate fi vândută, dacă e să o privești ca pe o investiție pentru a reinvesti banii în altceva”, a mai declarat ea.

Întrebată și dacă a fost plătită bine de-a lungul carierei sale, Andreea Marin a dat de înțeles că ar fi putut câștiga mai mult, dar ea mereu s-a mulțumit cu cea a avut. 30 de ani din viața ei a dedicat televiziunii.

„Am să-l citez pe Valeriu Lazarov, care era un producător de televiziune nu doar aici, ci mai ales în străinătate, care mi-a spus: «Andreea, îmi pare rău. Te-ai născut în țara nepotrivită. Dacă făcând fix același lucru erai într-una din celelalte țări aveai de minim 10-20 de ori mai mult. Acum depinde și unde te naști».

Poate că da. (n.r. – ar fi putut câștiga mai mult). Dar eu cred că Dumnezeu le potrivește așa cum trebuie ele să fie. N-am de ce a mă plânge. AM avut perioade când am câștigat bine, perioade când mi-a fost greu. Eu mă mulțumesc și cu puțin, căci am trecut și prin momente grele în viață. Știu să trăiesc și cu mult, știu să trăiesc și cu puțin. Cu foarte mult nu știu, nu am avut momente când să arunc cu banii pe fereastră”, a încheiat ea.

De 6 ani are o relație cu Adrian Brâncoveanu

Andreea Marin, în vârstă de 48 de ani, este una dintre cele mai îndrăgite apariții de pe micul ecran. La început de an, vedeta a făcut declarații interesante despre viața personală. Ea trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Adrian Brâncoveanu.

„Aș putea spune că trăiesc cel mai frumos și echilibrat moment al vieții mele. Da, sunt fericită. După 45 de ani, am ajuns la o înțelepciune, la o împăcare cu mine, cu limitele mele, cu știu ce îmi place. Am învățat să spun nu, că nu prea știam. Așa că da, ai dreptate, cum ești pe interior se vede și în exterior. Puțin mai multă dragoste de sine, pentru că nu mă iubeam pe mine, mă biciuiam foarte mult, munceam foarte mult, ceea ce fac și astăzi, dar o fac puțin mai detașat.

Nu mai am ceva de demonstrat nimănui, simt, pur și simplu, că lucrurile se așază, că sunt în echilibru și este foarte important psihic, sufletește, corpul tău nu mai trebuie să alerge mereu. Adică, îți cunoști limitele, nu le forța, ca să nu ajungi la limita sănătății”, a declarat Andreea Marin pentru Click.

