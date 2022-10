La început, Ianca a dezvăluit cum se înțelege cu tatăl ei. „Relația mea cu tata este una foarte bună, este prietenul meu cel mai bun, persoana care mă susține în tot ce fac. El mă susține cel mai mult, mai ales cu facultatea în perioada asta. Când eram mică tata mă ducea la pian, tata mă ducea la balet și îmi făcea coc. Aș putea spune și că este prietenul meu cel mai bun, dar este și foarte protectiv.”, a spus Ianca Simion la Antena 1, conform Spynews.

La scurt timp după ce și-a făcut fiica pe scenă, Răzvan Simion a avut lacrimi în ochi. „Nu știu cine are emoții mai mari”, a declarat el.

„E altă persoană acasă. Deși pare că e foarte vorbăreț și foarte glumeț, acasă este într-o liniște totală. E foarte tăcut și foarte analitic și foarte sensibil. Tind să cred că suntem la fel pe partea asta, pentru că mereu mă gândeam că nu sunt ca el…”, a mai spus Ianca Simion.

„Întotdeauna am vrut să mă fac actriță, tata a zis că nu, eu l-am ascultat, așa că am venit. E ca pe vremuri, când voiam să mă fac blondă. Tu nu mă lăsai și eu am venit acasă cu o perucă blondă pe cap. Nu cred că ai avut vreodată un șoc mai mare ca în ziua aceea, decât poate atunci când mi-am făcut primul tatuaj, a, sau nu ți-am spus?”, a completat tânăra.

Un moment cu adevărat emoționant pentru Răzvan Simion a fost când fiica lui și-a început povestea despre Moș Crăciun. „Mai știi când te-ai deghizat în Moș Crăciun? Eu eram copil și mi se părea că tati nu e acolo la deschisul cadourilor, dar dacă mă întreabă cineva cum arată Moș Crăciun, mi-e ușor să îl descriu. E slab, cu ochii blânzi, și are un defect profesional. Vine la miezul nopții, dar când intră el spune, Neața!”, a spus fiica prezentatorului tv.

Ianca a încheiat întregul moment declarându-și public sentimentele pentru tatăl ei. „Tati, sunt aici pentru că te iubesc, pentru că ești eroul meu și pentru că oriunde ești aș vrea să fiu și eu. Ești cel mai bun tată pe care l-aș putea avea în viața asta și nu aș vrea altul în oricare altă viață, viitoare sau trecută.”, a mai spus ea la Antena 1.

„Un moment cu adevărat emoționant. I-a luat a roast sentimentele și l-a răscolit și l-a făcut varză. Și pe mine m-a făcut varză, și pe Costel… ”, a fost reacția Deliei după apariția Iancăi Simion.

