Pe 8 iunie, Răzvan Simion și Daliana Răducan s-au căsătorit în mare secret. Într-o mare discreție, fără ca presa să afle, cei doi și-au unit destinele în cadrul un eveniment select. Căsătoria lor a avut loc doar sub privirile familiei lor și ale prietenilor apropiați.

Pentru că au o legătură strânsă și cu fanii lor, Răzvan Simion și Daliana Răducan au anunțat oficial pe rețelele de socializare că s-au căsătorit. Au postat pe Instagram câteva fotografii însoțite de un mesaj emoționant despre povestea lor de dragoste și nunta care a avut loc. „Astăzi am rostit DA-ul nostru. Decretul nostru de iubire și de camaraderie s-a oficializat astăzi, 8 iunie, în prezența familiilor noastre dragi”, au transmis ei.

Răzvan Simion, despre Dani Oțil: „El a vrut mai tradițional românesc, cu mititei, cu o sarma. Nu a fost cazul”

Petrecerea de nuntă a avut loc la un restaurant select din București, iar printre invitați a fost și Dani Oțil, bunul prieten al lui Răzvan Simion. După eveniment, prezentatorul, cu umorul său aparte, a declarat că și-ar fi dorit pâine la anumite preparate servite la nuntă.

Răzvan Simion i-a precizat că ar fi putut să ceară, chiar dacă nu i s-a adus la masă. „Zi, Dănuț, nu mai ține în tine. La ce ai fi vrut pâine? Aveai pâinica aia acolo. Puteai să ceri, știi că nu se pune pe masă”, a fost replica lui Răzvan Simion la matinalul lor de la Antena 1.

Acum, Răzvan Simion i-a oferit un răspuns pe larg lui Dani Oțil privind meniul de la nunta lui. La cină a avut doar preparate alese. „120 de grame avea vita, dacă și aia e mică… Ce să zic, a fost un tasting menu, a fost mai mult un dinner gala decât o nuntă.

Au fost foarte multe rânduri de aperitive, carpacio, nu e dânsul obișnuit. El a vrut mai tradițional românesc, cu mititei, cu o sarma. Nu a fost cazul. Dânsul nu apreciază, e de la Reșița. Și eu sunt de la Reșița, dar 500 de kilometri mai înspre centru. Știu să apreciez o vită făcută pe cuptor Josper. Am auzit, nici nu eram acolo. Ai văzut, că nici nu zice de față cu mine”, a spus Răzvan Simion pentru Cancan.

Motivul pentru care nu și-a invitat toți colegii la nuntă

În același interviu, Răzvan Simion a dezvăluit și de ce nu și-a invitat toți colegii și prietenii la nunta cu Daliana Răducan. Soția lui a vrut o nuntă restrânsă. „Foarte mulți prieteni au rămas, din păcate, în afara petrecerii, pentru că am avut 56 de locuri pe scaune, cu tot cu miri și nași. Și atunci, am luat câte doi invitați din fiecare categorie, a trebuit s-o las și pe mireasă să-și aducă din prieteni și apropiați. Am avut locuri limitate, pentru că ne-am dorit să facem într-un anume loc.

N-am vrut afară, n-am vrut o nuntă mare. Culmea, eu am vrut o nuntă mare, mireasa a zis să facem o nuntă mică. În primă fază, am zis să facem în Italia, acolo unde locuiesc socrii mei. Și să fim doar cu părinții, copiii cei mari și nașii. După care am primit tot felul de solicitări, «vrem și noi, vrem și noi». N-am mai văzut oameni să se invite la nuntă.

De obicei, oamenii refuză. Noi am avut și un dress code, domnii au fost la papion. A fost black tie, rochie de seară, nu s-a cântat nicio piesă românească. Pe asta ți-o zic în premieră. Mireasa s-a ocupat de alegerea trupelor. Momentul de operă a fost al meu. Mi-a răspuns invitației Alin Stoica și superba sa soție, Stephanie Radu. Am avut trei momente de operă, Libiamo e chestia cu care noi defilăm, ne place mult Traviata. Și de câte ori suntem în Italia, că suntem la Verona, că suntem la Milano, mergem să vedem cel puțin o reprezentație a Traviatei.

La Verona am făcut cu decorurile făcute de Zeffirelli și este o nebunie. Revenind, am avut foarte puține locuri, am avut o trupă de jazz, l-am avut pe Tobi Ibitoye, nemaipomenit. Și cubanezii de la Cuban Project, pentru un pic de dans. Adică n-a fost nimic obișnuit, nu s-a aruncat buchetul, nu s-a furat mireasa, nu s-au servit sarmale, ne-am dorit să fie ca un fel de cină de gală, în care să celebrăm unirea noastră”.

