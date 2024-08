„Suntem liniștiți. De când suntem împreună, noi am devenit cel mai important proiect al nostru. Ne place parcursul ultimilor ani, însă a fost ceva consum energetic, măcar am avut claritate în a ști cum să ne investim energia fără să mai facem risipă.

Ne-am îndrăgostit ireversibil de New York, de Japonia, însă luna de miere ne-am dorit să fie terapeutică, așa că am optat pentru Asia. Acolo timpul nu se grăbește, comuniunea om-natură are încă multe povești de spus. (…)”, mărturisește Răzvan Simion pentru revista VIVA!

„Așa cum ne-am așteptat. Excelent. Bali e parte din povestea noastră și ne străduim să ne dăm voie chiar să lenevim, căci nu e nimic mai plăcut decât zăbava în luna de miere. Avem și locuri unde acumulăm informații și alergăm zile întregi. Așa ajungem să ne întoarcem acasă mai obosiți decât am plecat. Am hotărât ca, de data aceasta, să lăsăm lucrurile în voia lor și a fost extrem de liniștitor”, a mai spus prezentatorul TV pentru sursa citată.

În cadrul interviului, Răzvan a vorbit și despre nunta deosebită pe care au organizat-o în cel mai mic detaliu. Evenimentul a fost unul discret, la care nu au participat prea multe persoane.

„Am avut cea mai frumoasă nuntă, însă numai noi știm cât am muncit la fiecare detaliu. Daliana a amplasat mesele și aranjamentele florale în programe 3D pentru a se asigura că vor respecta proporții echilibrate și că spațiul va fi unul armonios. Eu m am ocupat de latura artistică, de armonie și ambianță. Un spirit pragmatic și unul artistic pot face echipă bună atât timp cât nu intră peste competențele celuilalt. (zâmbește)

Cu invitații nu a fost ușor, căci trebuia să ne încadrăm în limita celor 56 de locuri la masă. I-am ales intuitiv și deopotrivă pragmatic. Nu am vrut să declanșăm orgolii, să creăm obligații, mai ales că am impus un cod vestimentar black tie.

Inspirația noastră a fost Epoca de Aur a New Yorkului, pe care ne-am dorit să o reconstituim fără a păstra nostalgia trecutului, ci creând o exuberanță contemporană. Am visat fiecare detaliu, ferestrele vitrate cu perspectivă înaltă, bărbați purtând tuxedo și doamne rafinate cu rochii eclectice dansând la apus, arome gurmande, hortensii cărnoase, emoții de Verdi și pași de jazz.

Creierul își amintește ce vrea, așa că nu ne mai amintim cât am muncit la acest proiect, ci suntem încă îmbătați de amintirea celui mai frumos eveniment dedicat nouă. Le mulțumim oamenilor-cheie care au știut să pună în practică visul nostru și cărora nimic nu li s a părut prea mult”, mai spune Răzvan pentru VIVA!

