Ioana Grama e creator de conținut sau influencer, cum sunt obișnuiți majoritatea tinerilor să spună. În urmă cu mai bine de 10 ani și-a început activitatea în mediul online, îi plăcea să scrie și să pozeze. Totul s-a transformat într-o sursă de venit, căci din Instagram face bani acum.

Are diferite contracte cu branduri, cu firme, multe campanii pe contul ei de Instagram, acolo unde ia aproximativ 1.000 de euro pentru o postare. Pe lângă asta, Ioana Grama mai are o afacere, și-a construit un brand de haine care îi poartă numele.

Dacă Instagramul s-ar închide, cum urmează să se întâmple în Rusia, ea ar scrie pe blog sau ar face YouTube. „Îmi e greu să cred asta, pentru că aici e vorba de bani. Sunt foarte mulți bani la mijloc. Eu nu cred. (…) Eu m-aș întoarce la blogging. Aș scrie, aș filma, aș face YouTube. E greu să le faci pe toate, e și TikTok, și YouTube, și Instagram, și Facebook și fabrică, și copil, și business, și… sunt foarte multe. Trebuie să ai o echipă mare și eu deocamdată nu o am.

Patru sau cinci oameni lucrează cu mine acum. Adică lucrează cu mine, aici includ brandul meu personal, pentru că cu mine, pe platforme, pe Instagram, pe Facebook și tot ce ține de ele lucrez singură. Nu am pe nimeni, nu am agenție de PR, nu am.

E tare, dar e epuizant. Acum mi-a venit și mie mintea la cap și am zis că trebuie să găsesc pe cineva care să mă ajute în sensul ăsta pentru că nu mai pot să le fac. Întârzii cu răspunsurile, eu sunt Capricorn și Capricornii au impresia că le pot face pe toate singuri.

Trebuie să revin puțin cu picioarele pe pământ și să conștientizez că pentru unele lucruri am nevoie de ajutor”, a spus vedeta în podcastul lui Radu Țibulcă despre activitatea ei pe Instagram și despre afacerea ei cu haine.

Întrebată dacă nu obosește, Ioana Grama a spus că face cu drag totul și că a învățat cum să își împartă timpul. Are și o fetiță care necesită mereu atenție, mai ales că e mamă singură. A divorțat de soțul ei, Alex Tăgurean.

„N-ai cum să te saturi. Tot timpul există ceva nou. Toate campaniile sunt diferite. Pentru fiecare client în parte trebuie să faci ceva diferit, să livrezi ceva diferit, să respecți brief-ul. Fiecare brief are o altă direcție. Fiecare brand vrea total altceva de la tine. Nicio campanie nu seamănă celeilalte. E fain că e nevoie de creativitate. Mereu se întâmplă ceva nou.

Pe vremea când nu era pandemia mergeam în foarte multe presstrip-uri, cu lansări de produse. Am fost la Paris, am fost la Praga, iar la Paris, am călătorit mult prin prisma a ceea ce fac. E superb, cunoști oameni noi. Era superb.

Ai și timp liber, e solicitant, dar depinde de proiectele pe care le ai. Eu sunt genul care bagă mare câteva zile pentru proiecte, apoi sunt liberă”, a mai declarat ea pe YouTube.

