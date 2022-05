De mai bine de trei ani, Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău se războiesc prin tribunale din cauza divorțului și a custodiei copiilor. Nu au ajuns la un numitor comun. În plus, de câteva zile Claudia Pătrășcanu e hotărâtă să obțină și mai multe dovezi împotriva omului de afaceri, pe care să le prezinte apoi în instanță.

Detectivii angajați de ea ar fi descoperit pe parcursul a patru zile multe despre comportamentul lui Gabi Bădălău. În plus, Claudia Pătrășcanu susține că a fost sunată în miez de noapte de Gabi Bădălău, care nu mai știa dacă i-a adus pe cei doi băieți.

„Domnul Badălău se străduiește să-și spele imaginea degradată în urma scandalului din data de 14 aprilie a.c., care a fost amplu mediatizat în mass-media și încearcă să mă denigreze, așa cum a procedat de nenumărate ori, tocmai pentru a distrage atenția și mizând pe faptul că se uită repede faptele sale. De altfel, și raportul detectivilor, criticat de acesta, nu face decât să confirme conduita imorală în public, iar concluziile după 4 zile de investigație contrazic susținerile domnului Bădălău.

În toată această perioadă a fost surprins urcându-se și conducând după ce consumase alcool, iar în mașina domnului Bădălău se afla un copil minor, pe care în prealabil l-a îmbiat să consume alcool în timp ce serveau masa. Comunicarea defectuoasă pe care pretinde că o are cu mine i se datorează pentru că avem păreri divergente despre ceea ce presupune responsabilitatea care-i revine unui părinte.

În schimb, știe să se afiseze în victima «răutăților» mele, susținând că încerc să-l decad din drepturile părintesti. Eu nu am încercat niciodată să fac acest lucru și nici nu am această abilitate”, a spus Claudia Pătrășcanu pentru Spynews.

Claudia Pătrășcanu a mai adăugat că mereu i-a permis lui Gabi Bădălău să își vadă copiii, chiar și să îi ia în diverse vacanțe în străinătate.

Într-un interviu oferit de Gabi Bădălău acum câteva săptămâni, omul de afaceri a susținut că relația cu fosta parteneră nu este deloc una bună și că aceasta caută tot timpul motive de ceartă. „E foarte defectuoasă. E o fire foarte conflictuală, nu înțeleg și sunt uimit și șocat de atitudinea Claudiei, de atitudinea avocaților.

Nu înțeleg răutatea pe care o are asupra mea de a mă decădea din drepturi, de a mă omorî mai are să zică. Îmi face plângeri zilnic sau săptămânal, inclusiv duminică, când am avut un eveniment în familie, a sunat la 112 pentru o prostie, sunt obișnuit cu plângerile Claudiei. Era ora 18 că nu duc copiii acasă, cu toate că aveam un acord să duc copiii luni”, a spus Gabi Bădălău la „Xtra Night Show”, relatează Spynews.

