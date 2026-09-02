Ceea ce părea o cursă perfectă avea însă să se încheie brusc, imediat după întâlnirea cu un echipaj de poliție.

După minute bune în care nicio mașină nu părea dispusă să oprească, Cheloo și Mihai Ban au fost luați la autostop de doi tineri care păreau să fie creatori de conținut. Mașina era plină cu tot felul de lucruri, atmosfera relaxată, iar pentru cei doi concurenți important era un singur lucru: în sfârșit înaintau pe traseu. Doar că, după o bucată de drum, mașina a fost oprită la un filtru de poliție.

Controlul nu a durat mult, iar polițiștii le-au permis să-și continue călătoria. La fel de repede s-a terminat însă și norocul celor doi concurenți: la scurt timp după ce au trecut de filtru, tinerii au oprit și le-au cerut lui Cheloo și lui Mihai Ban să coboare.

Abia ulterior, punând cap la cap întâmplarea și cantitatea mare de încălțăminte transportată în mașină, cei doi au ajuns la concluzia că prezența lor a fost folosită pentru ca șoferii să treacă mai ușor de controlul poliției, fără un control minuțios al lucrurilor pe care le aveau în mașină. Cert este că aventura lor s-a încheiat acolo unde începuse: pe marginea drumului, din nou cu mâna ridicată după următoarea mașină.

O lecție neașteptată despre autostop și încă o dovadă că pe Drumul Mătăsii o mașină care oprește nu înseamnă neapărat că problema este rezolvată. Cum s-a petrecut întreaga întâmplare și cum au reacționat Cheloo și Mihai Ban când și-au dat seama ce tocmai li se întâmplase, telespectatorii vor descoperi în noul sezon Asia Express.

Care sunt echipele de la „Asia Express” 2026

Cheloo și Mihai Ban, Maurice Munteanu și Connie Preda, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Radu Isac și Eduard Hordilă, Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan și Maya, Whats Up și Miky sunt cele nouă echipe care pornesc pe Drumul Mătăsii, într-o aventură prin Uzbekistan și China.

Două lumi complet diferite, întâlniri imposibil de anticipat, misiuni surprinzătoare, bariere lingvistice și diferențe culturale uriașe îi așteaptă într-un sezon în care fiecare zi poate schimba complet datele cursei. Asia Express – Drumul Mătăsii începe duminică, 6 septembrie, de la ora 20:00 şi va putea fi urmărit în fiecare duminică, de la 20.00, şi luni, marți şi miercuri, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

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