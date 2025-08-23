Ce diferență de vârstă este între Tily Niculae și fostul ei soț. Avea doar 18 ani când l-a cunoscut pe Dragoș Popescu

Tily Niculae și Dragoș Popescu au format unul dintre cele mai discrete și îndrăgite cupluri din showbizul românesc, însă povestea lor de iubire s-a încheiat după aproape două decenii. Actrița, cunoscută pentru rolul său din serialul La bloc, a mărturisit recent că mariajul cu Dragoș s-a terminat printr-un divorț discret, dar că relația lor a rămas una civilizată, de dragul copiilor.

Cei doi s-au cunoscut pe vremea când Tily avea doar 18 ani, iar Dragoș 28. Diferența de vârstă de 10 ani nu a fost niciodată un obstacol în povestea lor, după cum chiar actrița declara în trecut. „Eu m-am îndrăgostit de Popescu al meu, pentru că așa îi spun, la 18 ani. I-am spus din primul moment că el va fi tatăl copiilor mei… Apoi, la 24 de ani, ne-am căsătorit și un an mai târziu a venit pe lume Sofia, fetița noastră”, povestea Tily într-o emisiune online.

În ciuda iubirii puternice și a anilor petrecuți împreună, mariajul nu a fost lipsit de provocări. Cei doi au trecut prin momente dificile și chiar au fost aproape de separare în trecut, dar au reușit să depășească obstacolele și să își protejeze viața personală de ochii publicului.

Tily Niculae a divorțat

Decizia de a divorța a fost luată discret, iar actrița a ales să vorbească deschis despre acest pas abia recent. Tily și Dragoș rămân părinți dedicați celor doi copii ai lor și reușesc să mențină o relație respectuoasă, punând familia pe primul loc.

Într-un mesaj emoționant, ea a recunoscut separarea: „După o perioadă de reflecție matură și decizii luate cu responsabilitate, vă spun, într-un mod respectuos și demn, că am ales să pun punct căsniciei noastre cu mult timp în urmă. Această etapă nu reprezintă doar încheierea unei uniuni, ci și un moment de reflecție profundă, în care privesc înapoi cu recunoștință, dar și cu luciditate, față de tot ceea ce am trăit și am construit împreună”.

Ulterior, ea a ținut să le mulțumească părinților, socrilor, dar și fostului soț. „Le mulțumesc din suflet părinților mei și socrilor pentru încrederea și sprijinul oferit mie la o vârstă atât de fragedă – 18 ani.

Ne-ați fost alături cu răbdare, grijă și speranță, iar ceea ce a urmat, a fost timp de 19 ani, un drum comun pe care l-am parcurs cu bune și cu greutăți. Vă mulțumesc pentru implicarea voastră sinceră și pentru iubirea constantă din acești ani. Îi mulțumesc și fostului meu soț pentru că, zi de zi, a ales să fim împreună și să clădim această familie”.

