„Perioada pandemiei care a fost foarte grea din punct de vedere psihic, dar și anumite probleme de sănătate m-au determinat sa fac niște schimbări în viața mea, pe plan emoțional. Știam de la prietena mea bună despre acest Joc Magic, un fel de program de recunoștință de 28 de zile.

Am început să-l fac în 2019, într-o perioadă când am avut un reflux gastric, o afecțiune serioasă a stomacului, și nu mă mai vindecam. Am urmat un tratament medicamentos, dar nu îmi reveneam.

Acest joc te învață să ierți, să fii recunoscător, optimist și să vezi doar lucrurile bune din viața ta și să oferi bunătate în jur. Și acest lucru m-a ajutat să mă vindec. Sună surprinzător, dar e pe cât se poate de adevărat”, a mărturisit artista pentru Ego.ro.

