Ce fac artiștii internaționali când #stauacasă? Don Diablo și-a lansat primul comic book! (PUBLICITATE)

E un lucru fantastic pentru fanbase-ul fiecăruia, pentru că au posibilitatea de a-și susține favoriții si dincolo de zona muzicii, în această perioadă de “distanțare socială” chiar și de acasă

DON DIABLO este un mastermind-business: deține un label, HEXAGON, are o linie de vestimentație super cool, dar aparent nu e de ajuns pentru DJ-ul care a generat big-buzz anul trecut in mainstage-ul UNTOLD.

Acum a decis să experimenteze ceva nou: și-a lansat primul comic book, fiind în izolare.

Un concept unic care-i permite sa isi etaleze talentele, altele decat cele de producător, de DJ ori de Future House Hero.

„GOALS! The first HEXAGON comic is out today!” – aceasta este declarația lui Don Diablo, care se încheie cu același îndemn “STAY HOME!”

Zona de comic book-uri este un mare vis al olandezului, Don Diablo a lucrat la acest proiect un an cu o companie în domeniu, Impact Theory Comics (IT Comics), companie care a lucrat și cu Steve Aoki pentru Neon Future Comic.

Un geniu în industria de comic book-uri, Michael Moreci (Author) și Tom Bilyeu (Host of Impact Theory) l-au ajutat pe Don Diablo sa aducă acest proiect la viața.

