După partaj, locuința aflată în zona Pipera din Capitală, i-a revenit influenceriței, iar acum aceasta o renovează pentru a o da spre închiriere.

Imobilul se află într-o zonă bună a Capitalei, în Pipera, are două camere și piscină la parter, după cum a povestit Carmen. „Este un apartament pe care îl dau eu spre a fi închiriat. Este o investiție. Acum îl termin de renovat, este aproape gata. Mai sunt două luni până când va fi gata, intenția este ca în primăvară să fie gata. Este situat în București, aici, în Pipera”, a spus Carmen Grebenișan pentru Spynews.ro.

Influencerița a mărturisit că din cauza procesului care a durat mult, nu a putut renova apartamentul pentru a-l da spre închiriere.

„Este un apartament cu două camere, living și dormitor, o baie și un balcon drăguț. Are la bază și o piscină și de doi ani trebuia să fie gata, dar am trecut prin divorț și a trebuit să-l facem la partaj, iar abia acum m-am apucat de el. O să fie decorat într-un stil puțin mai retro. Este un apartament pe care l-am luat împreună cu fostul soț, dar cu scopul de a-l da spre închiriere, ca investiție. Nu a fost niciodată scopul să stăm în el, pentru că are doar două camere”, a mai zis influencerița.

Carmen Grebenișan trăiește de ceva timp o frumoasă poveste alături de Cristian, iar în toamna anului trecut, vedeta a devenit pentru prima oară mamă.