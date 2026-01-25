Ce face Cătălin Măruță în fiecare dimineață. Andra l-a dat de gol. „Vreau și eu să merg. Îmi place foarte mult”

„Am început să fac și zumba, tot acolo unde fac pilates și este extraordinar. Atmosfera e foarte frumoasă, mie îmi place să dansez. Și la finalul orei, dacă transpir foarte tare, e clar că a fost o oră bună de cardio. Cu mâncarea, continui să am grijă. Acum, am fost aici cu gogoși și am mâncat o gogoașă, pentru că sunt pofticioasă. Și îmi place să și gătesc, gust din ele. Și cred că, pentru mine, asta e o fericire. Eu nu pot să înțeleg femeile care trăiesc doar cu salată și sunt foarte fericite. Eu sunt din categoria, trebuie să te bucuri de toate.  

Cătălin face în fiecare dimineață  zece mii de pași, avem pădurea aproape. Eu în perioada asta pentru că e frig, nu merg, dar fac pilatesul dimineața și tot atunci e la ora aia, facem amândoi mișcare. Dar când vine căldura, vreau și eu să merg. Îmi place foarte mult.”, a declarat Andra pentru Click.

Andra a început să plângă în emisiunea „La Măruță”Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 9

De asemenea, Andra a spus cum își împarte programul între familie și filmările pentru Românii au talent, show ce a revenit cu sezonul 16 la Pro TV, din 23 ianuarie 2016.

„Noi când filmăm preselecțiile, filmăm de obicei vineri, sâmbătă, duminică. Și în zilele respective le știu dinainte și nu îmi pun concerte în perioada respectivă. Mă organizez cu copiii astfel încât să fie evident cineva să-i ia și să fie cu ei mereu. Să-i ducă la meditații, să-i ia de la școală. Dar în zilele alea eu doar asta fac pentru că de la 8 dimineața plec de acasă. E diferit pentru că noi am început preselecțiile prin țară, în primele sezoane.

Și era diferit pentru că ne vedeam cu oamenii care intrau în sală, era bătaie cine să intre. Rămâneau foarte mulți oameni afară țin minte. De fiecare dată nu știam cum să facem să nu fie oamenii supărați că nu mai sunt locuri. Era bine că erau câte două zie. Doar două zile făceam atunci. Apoi s-a renunțat la preselecțiile din țară, deși erau extraordinar de frumoase. E mai ușor aici, în București, să-i aducă pe toți, pentru organizare și pentru noi”, a mai spus Andra.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Horoscop 26 ianuarie - 1 februarie 2026. Vărsătorii își dau restart, Săgetătorii se fac auziți
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Viva.ro
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Mario Fresh și partenera lui, Miruna, au plecat într-o vacanță de vis în Bali. Cei doi s-au pozat în ipostaze romantice, iar fanii au reacționat imediat
Elle.ro
Mario Fresh și partenera lui, Miruna, au plecat într-o vacanță de vis în Bali. Cei doi s-au pozat în ipostaze romantice, iar fanii au reacționat imediat
gsp
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
GSP.RO
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Scene ireale la Australian Open. Jucătoarea l-a alungat pe antrenor din arenă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
GSP.RO
Scene ireale la Australian Open. Jucătoarea l-a alungat pe antrenor din arenă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
Parteneri
Ultima oră! Tudor Chirilă îl spulberă pe Sorin Grindeanu! A publicat acum câteva minute cel mai dur, necenzurat și violent atac din viața lui! Fără frână: ”Ticălosul domn, sluga lui”. Continuarea necenzurată, în articol
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tudor Chirilă îl spulberă pe Sorin Grindeanu! A publicat acum câteva minute cel mai dur, necenzurat și violent atac din viața lui! Fără frână: ”Ticălosul domn, sluga lui”. Continuarea necenzurată, în articol
Le recunoști? Da, sunt Irinuca și Monica Gabor, înfofolite, pe stradă, mâncând covrigi și tremurând de frig. Unde au fost surprinse. Nu sunt mereu dive, dar uite ce fericite sunt împreună
Avantaje.ro
Le recunoști? Da, sunt Irinuca și Monica Gabor, înfofolite, pe stradă, mâncând covrigi și tremurând de frig. Unde au fost surprinse. Nu sunt mereu dive, dar uite ce fericite sunt împreună
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit
Tvmania.ro
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit

Alte știri

Un detașament de soldați americani dotați cu tancuri Abrams va fi detașat în România: „SUA au convenit să îmbunătățim calitatea și letalitatea”
Știri România 16:48
Un detașament de soldați americani dotați cu tancuri Abrams va fi detașat în România: „SUA au convenit să îmbunătățim calitatea și letalitatea”
Ce trebuie să știi despre munte iarna. Salvamontist: „Muntele nu se cucerește, te lasă să treci, dacă ești pregătit”
Știri România 16:00
Ce trebuie să știi despre munte iarna. Salvamontist: „Muntele nu se cucerește, te lasă să treci, dacă ești pregătit”
Parteneri
România rămâne țara din UE cu cea mai mare pondere a proprietarilor de locuințe. Unde se trăiește cel mai mult în chirie
Adevarul.ro
România rămâne țara din UE cu cea mai mare pondere a proprietarilor de locuințe. Unde se trăiește cel mai mult în chirie
Cu ce probleme se confruntă Cristi Borcea, după ce a fost amendat de Poliție. Vrea să-și facă dreptate în instanță
Fanatik.ro
Cu ce probleme se confruntă Cristi Borcea, după ce a fost amendat de Poliție. Vrea să-și facă dreptate în instanță
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Parteneri
Raluka a dezvăluit PRIMELE IMAGINI cu partenerul ei, un bărbat cu 20 de ani mai în vârstă ca ea. Cum l-a surprins în vacanța pe care au petrecut-o împreună
Elle.ro
Raluka a dezvăluit PRIMELE IMAGINI cu partenerul ei, un bărbat cu 20 de ani mai în vârstă ca ea. Cum l-a surprins în vacanța pe care au petrecut-o împreună
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Unica.ro
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare

Monden

Ce face Cătălin Măruță în fiecare dimineață. Andra l-a dat de gol. „Vreau și eu să merg. Îmi place foarte mult”
Stiri Mondene 16:18
Ce face Cătălin Măruță în fiecare dimineață. Andra l-a dat de gol. „Vreau și eu să merg. Îmi place foarte mult”
Antena 1 a scos din grilă emisiunea „Survivor: Povești din junglă”, prezentată de Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu
Stiri Mondene 16:06
Antena 1 a scos din grilă emisiunea „Survivor: Povești din junglă”, prezentată de Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu
Parteneri
Nu e doar „nepotul lui Ștefan Bănică”! Răzvan Bănică a intrat în Power Couple România alături de Sandra Izbașa, dar puțini știu cine este cu adevărat. Actor premiat, un drum neașteptat de la fotbal la teatru și o poveste construită departe de monden
TVMania.ro
Nu e doar „nepotul lui Ștefan Bănică”! Răzvan Bănică a intrat în Power Couple România alături de Sandra Izbașa, dar puțini știu cine este cu adevărat. Actor premiat, un drum neașteptat de la fotbal la teatru și o poveste construită departe de monden
Cine este Alex Pretti, asistentul medical în vârstă de 37 de ani împuşat în timpul protestelor din Minneapolis
ObservatorNews.ro
Cine este Alex Pretti, asistentul medical în vârstă de 37 de ani împuşat în timpul protestelor din Minneapolis
Îl mai știi? Rareș Prisăcariu, copilul-minune de la „Românii au talent”, a mai dat o lovitură! Cât de mult s-a schimbat băiețelul care îi iubește pe Eminescu și pe Dumnezeu
Libertateapentrufemei.ro
Îl mai știi? Rareș Prisăcariu, copilul-minune de la „Românii au talent”, a mai dat o lovitură! Cât de mult s-a schimbat băiețelul care îi iubește pe Eminescu și pe Dumnezeu
Parteneri
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
GSP.ro
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
GSP.ro
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
Parteneri
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Mediafax.ro
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Tatăl lui Mario, desfigurat de durere! Urlă și plânge și...
StirileKanalD.ro
Tatăl lui Mario, desfigurat de durere! Urlă și plânge și...
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
Wowbiz.ro
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
Wowbiz.ro
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
S-a aflat totul acum. A venit autopsia lui Mario Berinde, tânărul care s-a stins în Timiș sub privirile nemiloase ale prietenilor săi. Cum s-a stins tânărul, de fapt
Redactia.ro
S-a aflat totul acum. A venit autopsia lui Mario Berinde, tânărul care s-a stins în Timiș sub privirile nemiloase ale prietenilor săi. Cum s-a stins tânărul, de fapt
Dan Bălan s-a stins din viață. Lumea muzicii românești este îndoliată!
KanalD.ro
Dan Bălan s-a stins din viață. Lumea muzicii românești este îndoliată!

Politic

Nicuşor Dan, huiduit şi aplaudat la Focşani: „La mulţi ani, dragi focşăneni, care huiduiţi”. Şeful statului s-a prins în Hora Unirii
Politică 24 ian.
Nicuşor Dan, huiduit şi aplaudat la Focşani: „La mulţi ani, dragi focşăneni, care huiduiţi”. Şeful statului s-a prins în Hora Unirii
Ziua Unirii Principatelor: Nicușor Dan a mers la Iași și Focșani, Ilie Bolojan a rămas la București
Politică 24 ian.
Ziua Unirii Principatelor: Nicușor Dan a mers la Iași și Focșani, Ilie Bolojan a rămas la București
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
FCSB, decizie radicală înaintea derby-ului cu CFR Cluj. A fost anunțat că va fi scos de pe lista de SuperLiga. Exclusiv
Fanatik.ro
FCSB, decizie radicală înaintea derby-ului cu CFR Cluj. A fost anunțat că va fi scos de pe lista de SuperLiga. Exclusiv
Paradisul ascuns de lângă Roma: o insulă aproape pustie, fără drumuri și fără semnal la telefon (Video)
Spotmedia.ro
Paradisul ascuns de lângă Roma: o insulă aproape pustie, fără drumuri și fără semnal la telefon (Video)