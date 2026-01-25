Ce face Cătălin Măruță în fiecare dimineață. Andra l-a dat de gol. „Vreau și eu să merg. Îmi place foarte mult”

„Am început să fac și zumba, tot acolo unde fac pilates și este extraordinar. Atmosfera e foarte frumoasă, mie îmi place să dansez. Și la finalul orei, dacă transpir foarte tare, e clar că a fost o oră bună de cardio. Cu mâncarea, continui să am grijă. Acum, am fost aici cu gogoși și am mâncat o gogoașă, pentru că sunt pofticioasă. Și îmi place să și gătesc, gust din ele. Și cred că, pentru mine, asta e o fericire. Eu nu pot să înțeleg femeile care trăiesc doar cu salată și sunt foarte fericite. Eu sunt din categoria, trebuie să te bucuri de toate.

Cătălin face în fiecare dimineață zece mii de pași, avem pădurea aproape. Eu în perioada asta pentru că e frig, nu merg, dar fac pilatesul dimineața și tot atunci e la ora aia, facem amândoi mișcare. Dar când vine căldura, vreau și eu să merg. Îmi place foarte mult.”, a declarat Andra pentru Click.

De asemenea, Andra a spus cum își împarte programul între familie și filmările pentru Românii au talent, show ce a revenit cu sezonul 16 la Pro TV, din 23 ianuarie 2016.

„Noi când filmăm preselecțiile, filmăm de obicei vineri, sâmbătă, duminică. Și în zilele respective le știu dinainte și nu îmi pun concerte în perioada respectivă. Mă organizez cu copiii astfel încât să fie evident cineva să-i ia și să fie cu ei mereu. Să-i ducă la meditații, să-i ia de la școală. Dar în zilele alea eu doar asta fac pentru că de la 8 dimineața plec de acasă. E diferit pentru că noi am început preselecțiile prin țară, în primele sezoane.

Și era diferit pentru că ne vedeam cu oamenii care intrau în sală, era bătaie cine să intre. Rămâneau foarte mulți oameni afară țin minte. De fiecare dată nu știam cum să facem să nu fie oamenii supărați că nu mai sunt locuri. Era bine că erau câte două zie. Doar două zile făceam atunci. Apoi s-a renunțat la preselecțiile din țară, deși erau extraordinar de frumoase. E mai ușor aici, în București, să-i aducă pe toți, pentru organizare și pentru noi”, a mai spus Andra.

