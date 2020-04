De Livia Lixandru,

„Suntem bine, cu multe lecții pe cap, așteptăm să treacă pandemia. Am bicicletă de spinning pentru copii. Îi pun să facă 20 de minute pe zi, iar pe Zsolt jumătate de oră. Mergem și la curte, cu minge de fotbal. Oricum, copiii au foarteee multe lecții de făcut”, a declarat Nicoleta Luciu pentru viva.ro.

Frumoasa brunetă se ocupă îndeaproape de creșterea copiilor săi, Zsolt, de 12 ani și tripleții Kevin, Karoly și Kim, de nouă ani, fiind foarte atentă la alimentația celor mici.

„Copiii mănâncă normal, consumă muult avocado, mâncăruri și supe cu multe zarzavaturi. Mai gustă și din mâncărurile mele (nr. de dietă) din când în când’, a dezvăluit Nicoleta Luciu.

Pe cât de faimoasă este Nicoleta pentru frumusețea și formele sale, care au ținut-o multă vreme în topul celor mai sexy vedete, pe atât de cunoscută este și pentru numeroasele diete testate de-a lungul timpului, în încercarea de a controla numărul de kilograme.

Nicoleta Luciu și-a format o disciplină alimentară și s-a oprit la o dietă care pare să fie ideală pentru ea, din moment ce o ține de aproape un an.

„Din iunie anul trecut țin regim vegan și raw-vegan. Am renunțat la cafea, gluten și zahăr. Nu sunt slabă, dacă asta vrei să știi. Am rămas la 60 de kilograme, la o înălțime de 175. Țin regim raw-vegan, adică cu fierbere și coacere, dar am și zile în care consum numai raw. Fac pâinici și mămăligă, asta am voie să mănânc’, a explicat vedeta pentru viva.ro.

