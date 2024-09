Dinu Maxer spune că nu s-a ferit vreodată să recunoască faptul că, în urmă cu mulți ani, a fost atras de Alexandra Dinu, fosta soție a lui Adrian Mutu. În acea perioadă, lucrau împreună, iar Nicoleta Luciu era plecată la Miss World.

„Sunt persoane publice infidelitățile mele (…) În perioada în care Nicoleta era plecată la Miss World, m-am îndrăgostit de Alexandra Dinu, colega mea de trupa DP2, de emisiune. Nu s-a întâmplat nimic între noi, ulterior am aflat că ea era într-o altă relație.

Problema a fost că și ea mi-a deschis o portiță, pentru că eu nu sunt genul de bărbat care insistă”, a declarat Dinu Maxer, în podcastul Tare de tot, moderat de Viorel Grigoroiu, potrivit Spynews.

„Am fost declarat cel mai invidiat bărbat grație relației cu Nicoleta Luciu. Ceea ce nu știu unii este că atunci când eu eram cunoscut, ea nu eram cunoscută și am urcat împreună (…) Eu am și produs-o muzical, deci toate lucrurile astea m-au ajutat, dar din păcate, eu nu am simțit un avantaj, dimpotrivă (…) Relația noastră a fost oricum foarte tumultoasă, am avut despărțiri, împăcări, a plecat de la mine, s-a mutat înapoi, deci cumva, justificat”, a mai spus artistul.

Decizia luată de partenera lui Dinu Maxer înainte de nuntă

Magdalena Chihaia și Dinu Maxer se vor căsători în curând, iar înainte de nuntă, artista a luat o decizie radicală cu privire la numele pe care îl va purta după eveniment. Reacția brunetei vine după ce Deea Maxer a anunțat că, după divorțul de Dinu Maxer, a păstrat numele de familie al fostului soț, pe motiv că așa este cunoscută în showbiz, dar și pentru cei doi copii ai lor.

„Cert este că numele Magdalena Chihaia va fi în continuare pe afișe și peste tot, pentru că este numele meu de actriță, iar artistele nu își schimbă numele la căsătorie, mai ales dacă și-au clădit singure cariera și reputația lor în showbiz. Numele de Magdalena Chihaia m-a consacrat mai ales de când am fost dublă finalistă la emisiunea „iUmor”, cu personajul „Sora Magdalena”, fiind și cel mai comentat și unul dintre cele mai vizualizate momente de la Antena 1”, a spus recent Magdalena pentru Click!

