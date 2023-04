Romanița Iovan a fost căsătorită cu regretatul pilot Adrian Iovan, iar rodul iubirii lor e Albert. Băiatul a rămas fără tată când avea doar 7 ani, însă el l-a avut alături pe Iulian, logodnicul mamei lui, care îi e bun prieten.

„A devenit deja adolescent, are 187 cm, e plin de mușchi, ține mult la aspectul fizic”

Creatoarea de modă a explicat că are o relație frumoasă cu băiatul ei, sunt chiar foarte buni prieteni. „Noi avem o relație specială, suntem foarte buni prieteni. Vorbim de multe ori să rămânem prieteni, indiferent de vârsta lui. A devenit deja adolescent, are 187 cm, e plin de mușchi, ține mult la aspectul fizic, ține la sănătatea lui. Ne povestim, iar eu îi povestesc tot și este foarte atent la ceea ce fac.

Când plec de acasă, vrea să vadă cum m-am îmbrăcat. E o diferență de 42 de ani între noi, îmi doresc să rămân o mamă tânără pentru el, îmi doresc să rămân prezentă în viața copilului meu, chiar dacă vremurile de schimbă și generația mea înseamnă altceva. Prietenia dintre o mamă și fiul ei este esențială”, a declarat Romanița Iovan într-un interviu pentru Impact.

Întrebată cum a fost trecerea la adolescență a lui Albert, Romanița Iovan a adăugat că a avut grijă să comunice foarte mult cu băiatul ei. Mereu l-a sprijinit, chiar și când și-a ales să devină pilot de raliul. E mereu alături de el, îl susține chiar și în privința alegerii facultății.

„De la pilot de raliuri a construit la școală o mașină electrică”

„A avut momente când era mai introvertit, dar am reușit prin comunicare. Eu am foarte multă comunicare cu el. Este foarte important! Copilul este în continuă mișcare, în schimbare și ai nevoie de informații ca să poți pune cap la cap tot ceea ce se întâmplă cu el.

M-a încântat foarte tare că nu a ales calculatorul în detrimentul activităților sportive, el fiind pilot de raliuri. L-am susținut de la început. Îmi pare bine că poate funcționa spre o meserie. De la pilot de raliuri a construit la școală o mașină electrică, iar acum se gândește să meargă spre o facultate tehnică, inginerie”, a mai spus vedeta.

Despre pasiunea lui pentru sporturi extreme, Albert Iovan declara într-un interviu că moștenit-o de la tatăl său. Albert are în plan să se dea cu parașuta, așa cum obișnuia și Adrian Iovan.

„Cred că am moștenit de la tata partea asta, să fiu bun sub presiune, căci el era cu avioanele, eu cu mașinile. Adrenalina tot de la el o am, el se dădea cu parașuta, îmi doresc și eu asta în curând”, dezvăluia Albert Iovan la Antena Stars.

Ce premiu important a primit Albert la doar 16 ani

Acum câteva luni, Albert Iovan a avut parte de o reușită impresionantă. Fiul Romaniței Iovan a primit premiul pentru inovație, pentru că a reușit să creeze o mașină electrică, alături de o echipă.

Creatoarea de modă s-a mândrit pe rețelele de socializare cu realizările băiatului ei. „Ceremonia de decernare a premiilor de la Școala Britanică din București. Felicitări, Albert Iovan, pentru premiul primit pentru inovații, pentru construirea unei mașini electrice, alături de o echipă minunată. Sunt foarte mândră de tine”, a scris Romanița Iovan pe pagina sa de Facebook.

