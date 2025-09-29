Show-ul de la Antena 1 continuă să fie lider de audiență, iar în presă au început deja să apară și sumele pe care vedetele le primesc pentru a lua parte la competiție. Spre exemplu, despre Raluca Bădulescu, eliminată în urmă cu o săptămână alături de Florin Stamin, se spune că ar fi primit 2.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută pe tărâmul asiatic.

„A fost o competiție foarte grea”, spune Gabi Tamaș despre Asia Express 2025

Acum, Gabi Tamaș a vorbit într-un interviu pe care l-a acordat în exclusivitate pentru Libertatea despre părțile negative de la Asia Express 2025.

„Amintirile, vă dați seama… A fost greu! Ceea ce se vede la televizor, cred că… Lumea zice: «Lasă, că au ei ce să facă acolo»! Dar nu-i adevărat. A fost o competiție foarte grea și mai ales faptul că noi am fost crescuți altfel. Adică aveam ce să punem pe masă. La «Asia Express», cu un euro nu prea te descurcai. N-aveai mâncare, dar mâncarea puteai să treci foarte repede peste ea, pentru că aveai misiuni în fiecare zi și erau misiuni de lungă durată, ore în șir trebuia să te duci să alergi.

Și cazarea… Cazarea a fost un hop al nostru. Hai să spunem că în primul sau în al doilea episod am dormit cel mai rău. În Filipine! În Filipine am dormit, cred că era o ladă… Dan a dormit pe jos, era o cămăruță. Noi eram dispuși să dormim și în parc, credeți-mă, numai să nu mai căutăm cazare”, a spus Gabriel Tamaș.

Recomandări Hip hop în „cămăși verzi”: Radical Entourage promovează piese cu simboluri fasciste

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 18

Mai mult decât atât, acesta l-a amintit pe Florin Stamin, partenerul pe care Raluca Bădulescu l-a avut în concurs, când l-am rugat să spună care au fost cele mai mari lipsuri din competiția de la Antena 1.

„WC-ul. WC-ul și dușul. În Filipine, credeți-mă, era WC-ul până la gleznă. Ei fiind mici, noi fiind mari… Florin Stamin a zis la fel. Asta era cel mai greu. Dușurile și toaleta”, a spus Gabi Tamaș în exclusivitate pentru Libertatea.

S-a distrat alături de Dan Alexa în show-ul de la Antena 1

Întrebat în ce relații au fost cu alte echipe în timpul show-ului, fostul fotbalist a precizat că el și Dan Alexa și-au văzut de competiție și nu au avut prea multă treabă cu oamenii din jur.

„Nu aveam noi treabă cu celelalte echipe. Noi ne-am văzut doar de distracția noastră, pentru că de asta am ales să mergem la «Asia Express», să încercăm să trecem peste niște momente grele, dar cum știm noi mai bine, adică distrându-ne”, a încheiat Gabriel Tamaș.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE