„Ceea ce mă deranjează un pic la el este lipsa lui de punctualitate. Și mi-am mai dat seama de ceva, când își pune ceva în cap sau când are o idee, nu mai ascultă stânga, dreapta, ceea ce într-un fel este bine, că nu este o persoană ușor influențabilă, dar alteori…”, a declarat Anda Călin pe contul ei personal de Instagram.

Anda Călin nu se gândește la al treilea copil, preferând să se concentreze următoarea perioadă pe educația băiețelului și a fetiței sale.

„Cred că momentan doi sunt de ajuns. Momentan eu nu mai vreau niciun bebe, dar poate cine știe peste cinci sau mai mulți ani…”, a mărturisit Anda Călin pe contul ei personal de Instagram.

Liviu și Anda au doi copii împreună

Liviu Vârciu și Anda Călin formează un cuplu de mai mulți ani și au împreună doi copii, o fetiță și un băiat. Cei doi au mărturisit că au planuri de nuntă și își doresc să devină soț și soție, însă nu reușesc să ajungă la un consens atunci când vine vorba despre organizarea evenimentului.

„Suntem bine noi doi așa cum suntem, dar nu ne înțelegem în ceea ce privește căsătoria, eu vreau într-un fel, el vrea în alt fel. Un pic așa să spunem că am ajuns la un consens, el a mai tăiat din invitați, eu am mai adăugat câțiva, dar nu știu ce să zic”, a declarat Anda Călin, pentru click.ro.

Liviu Vârciu mai are o fată de 21 de ani. Carmina, fiica artistului din relația cu Ami Teiceanu, vrea să calce pe urmele tatălui său și să devină prezentatoare TV. Tânăra locuiește singură în București. Până acum, ea a locuit la Arad împreună cu mama ei.

Celebritatea tatălui său a venit la pachet cu avantaje, dar și dezavantaje pentru ea. „A fost așa între, a fost și bine, și rău. Am avut anumite oportunități pe care un copil normal nu le are, dar oamenii sunt și răi. Dar e ok, încerc să găsesc un echilibru”, a declarat Carmina pentru Click!

