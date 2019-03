Ce plănuiește Mario Fresh să își cumpere din banii de la Exatlon. „M-am gândit…”

Mario Fresh a făcut parte din echipa Faimoșilor în cea de-a treia ediție a emisiunii Exatlon România, care s-a desfășurat în Republica Dominicană. După ce a ieșit din show, tânărul artist a explicat ce are de gând să facă cu banii căștigați de la concurs.

„Planul pe care îl aveam cu banii de la Exatlon era să-mi iau o mașină ori să-mi iau apartament. Am o mașină care doar își face treaba, dar nu pot să spun că îmi place. Eu sunt foarte pasionat de mașini.

M-am gândit… Am zis să-mi iau casă și apoi mașină. Că unde stai?! În casă, nu în mașină. (…) Eu la Exatlon am fost doar pentru mine. Nu am fost nici pentru bani, nici pentru faimă”, a declarat Mario Fresh la Interviurile VIVA!.

Alexia Eram, în vârstă de 18 ani, trăiește o poveste de iubire cu cântărețul Mario Fresh. În prezent, fiica Andreei Esca este plecată la studii în Londra.

