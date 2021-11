În vârstă de 53 de ani, Ramona Bădescu este actriță, cântăreață, om de televiziune și una dintre primele românce care au reușit să cucerească Italia prin farmecul lor. A intrat în lumea artistică din Peninsulă și atras atenția renumitului regizor american Steven Spielberg. S-a implicat și în politică și a candidat pentru un post de consilier local în Roma pentru a apăra drepturile românilor ajunși în Italia. Nu a reușit să câștige alegerile, dar primarul Romei a numit-o consilier personal. Ramona Bădescu a fost căsătorită cu un baron italian și a trecut printr-un divorț dureros. Acum este mama unui băiețel în vârstă de 2 ani, Ignazio.

Despre viața ei profesională, Ramona Bădescu a făcut declarații în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D. În urmă cu ani de zile, s-a zvonit că Alain Delon i-a făcut avansuri actriței. Ea a lămurit acum acest subiect, a spus că în copilărie dormea cu poza lui sub pernă, iar la maturitate și-a dorit o relație de iubire cu el.

„Am fost sedusă și abandonată, cum se zice. Nu, eram atât de emoționată când l-am văzut (n.r pe Alain Delon) la Veneția. Dimineața, când mă fardam, eram la machiaj, a deschis ușa și a spus: „Bonjour, Ramona!”. M-am uitat în jur, eu eram Ramona. Eram așa de uimită că îmi știa numele. Nu a vrut să meargă să mănânce la restaurant, a rămas cu noi, cu echipa. A fost foarte friendly, foarte modest.(…)

Mă uitam la el ca la un vis. Dormeam cu fotografiile lui sub pernă când eram mică. Din păcate, nu a fost nicio iubire între noi. Să fiu sinceră, mi-aș fi dorit pentru că îmi plăcea foarte mult. Nu cu toții bărbații pe care i-am plăcut am avut o iubire și nu de toți bărbații pe care i-am cunoscut m-am îndrăgostit. Mie îmi plac lucrurile dificile, îmi place ca bărbatul pe care îl am în față să nu mă bage în seamă. Nu suport bărbații care vin la mine și care își spun iubirea pentru mine și care sunt emoționați că mă văd. În momentul ăla au pierdut.

Mi-a plăcut cel mai mult de Jack Nicholson. Când m-a privit, m-am topit.”, a spus Ramona Bădescu în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, conform kanald.ro.

În prezent, Ramona Bădescu se iubește cu Fabi Cali. Deși nu l-a plăcut din prima clipă, Ramona Bădescu l-a reîntâlnit pe Fabio Cali într-un moment greu pentru ea, iar bărbatul trecea printr-o situație asemănătoare.

„Nu mi se părea nimic normal la el, era prea plin de el, nu, nu era deloc genul meu. După, ne-am întâlnit întâmplător, într-un moment nu chiar plăcut din viata mea. Practic, persoana pe care amândoi am pierdut-o atunci ne-a apropiat. De atunci, am vorbit non stop și uite unde am ajuns. Acum suntem jumătățile perfecte”, a mărturisit Ramona Bădescu într-un interviu la Antena Stars.

