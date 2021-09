Nu a fost dragoste la prima vedere, iar Fabio Cali a avut de luptat până să ajungă la inima Ramonei Bădescu. Actrița a povestit cum a început povestea de dragoste cu bărbatul cu care acum are un copil.

Deși nu l-a plăcut din prima clipă, Ramona Bădescu l-a reîntâlnit pe Fabio Cali într-un moment greu pentru ea, iar bărbatul trecea printr-o situație asemănătoare.

„Nu mi se părea nimic normal la el, era prea plin de el, nu, nu era deloc genul meu. După ne-am întâlnit întâmplator, într-un moment nu chiar plăcut din viata mea. Practic persoana pe care amândoi am pierdut-o atunci, ne-a apropiat. De atunci am vorbit non stop și uite unde am ajuns. Acum suntem jumătățile perfecte”, a mărturisit Ramona Bădescu într-un interviu la Antena Stars.

Ramona Bădescu își mai dorește un copil

Acum, vedeta a mărturisit că își mai dorește încă un copil și speră la o minune în viața ei. Ramona Bădescu își mai dorește o fetiță. „Mi-aș mai dori un copil, o fetiță, numai că Dumnezeu trebuie să mi-l dea. În momentul în care am fost foarte relaxată și am zis: «Gata, nu se mai poate, e târziu!» Chiar dacă ceasul meu biologic aparținea unei vârste de 37 de ani, la 50 de ani este greu, este imposibil. Dar, uite că Dumnezeu m-a ascultat și mi l-a dat. Dar acum, nu știu”, a dezvăluit Ramona Bădescu pentru Cancan.



