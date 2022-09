Între Bănel Nicoliță și Vica Blochina nu există nimic mai mult decât o relație de prietenie frumoasă, a dezvăluit ea pentru cancan.ro. „Ne știam mai de mult, dar ne-am împrietenit așa foarte mult la Splash, ne-am împrietenit cu toată gașca, nu numai cu el, știi.

Dacă tot am petrecut o săptămână împreună, am ieșit în oraș și am văzut cât de tare este iubit omul de lume”, a mai spus vedeta. Bănel Nicoliță a participat chiar și la petrecerea de ziua de naștere a Vicăi Blochina, au dansat împreună, s-au distrat până dimineața.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Așadar, Vica Blochina are numai cuvinte de laudă despre Bănel Nicoliță. „Cine nu-l știe pe Bănel Nicoliță, legenda României?! Este un băiat foarte mișto, e un om foarte bun.

Pur și simplu ne-am împrietenit. Pur și simplu eram pe același vibe. Eram pe aceeași caterincă, pe aceleași glume”, a mai dezvăluit Vica Blochina despre relația ei cu Bănel Nicoliță.

Recomandări Procuroarea care i-a cerut scuze victimei unui abuz sexual

A divorțat de soția cu care are doi copii

În urmă cu doi ani, Nicoliță a divorțat în mare secret de mama copiilor. Totuși, chiar dacă nu mai este împreună cu fosta lui soție, sportivul se implică în educaţia fiicelor sale, Amalia şi Natalia. „Ca tată sunt foarte mândru de ele, sunt foarte mulțumit și le mulțumesc din toată inima că sunt alături de mine.

Una dintre fetele mele, cea mică, deja face gimnastică și mă bucur că a luat de la mine sportul, care este cel mai frumos, cel mai plăcut. Și cea mare face un sport, face scrimă”, a spus Bănel Nicoliță, potrivit Cancan.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO S-au despărțit după 12 ani din cauza relației extraconjugale cu o studentă. Acum s-a aflat că a înșelat-o și cu Bar Refaeli

Playtech.ro Gafa lui Carmen Iohannis la Dineul de la Buckingham! S-a făcut de râs, nu se procedează aşa! Toţi au observat detaliul...

Viva.ro A fost făcut public dialogul dintre preotul Visarion și femeia care l-a acuzat de hărțuire sexuală: „Te deranjează că te-am atins?” Continuarea a stârnit un val de reacții

Observatornews.ro Viorica a cumpărat cu 139.000 de euro o garsonieră și un apartament într-un bloc neterminat. A urmat cea mai mare "țeapă" din ultimii 30 de ani

Știrileprotv.ro Fața nevăzută a Shakirei: și-a concediat un angajat dintr-un motiv incredibil! Dezvăluirile au fost făcute acum

FANATIK.RO Ce fel de relație aveau, de fapt, părintele Visarion Alexa și enoriașa care îl acuză de agresiune sexuală. Cine este tânăra

Orangesport.ro Pink a dat peste un român într-un hotel şi a început o discuţie incredibilă! "Nu înţelegi, aici nu e ca pe scenă". Artista i-a dat o replică neverosimilă

HOROSCOP Horoscop 20 septembrie 2022. Capricornii ar fi cazul să-și păstreze demnitatea intactă în orice situație, dar nu la nivel superficial