Alexia Eram, concurentă la America Express – Drumul Soarelui, a dezvăluit la „Drive in with Andrei Niculae” ce salariu are la A List Magazine. Este fashion editor la revista mamei sale și este foarte încântată de jobul pe care îl are. Pentru cei care nu știu, fiica Andreei Esca este un influencer de succes, iar pe Instagram are numeroase campanii și este urmărită de 768.000 de persoane.

Pe lângă jobul de content creator, Alexia Eram lucrează și la revista mamei sale, unde are un salariu de 2.500 de euro pe lună. Revista A List Magazine este gratuită și se găsește în cafenele, restaurante, saloane de înfrumusețare, clinici, săli de sport și multe altele.

„Salariul meu este de 2.500 de euro pe lună. Acum măcar știm salariul fiicei Andreei Esca. Nici eu nu știu salariul mamei. (…) Eu am început să lucrez cu A List acum 2-3 ani. Făceam o pagină de shopping în revistă, apoi făceam din ce în ce mai multe proiecte pe partea de content creator și mai făceam o dată la câteva luni o pagină. Momentan, acum nu mai fac nicio pagină la A List, dar tot timpul îi ajut pe partea de marketing, cu idei, pentru că eu tot timpul sunt la birou acolo. Eu lucrez de acolo, pentru că am toate actele acolo ș.a.m.d., poze, studio. Atunci lucrez cu ei pe partea asta de PR, marketing. Mi-a plăcut foarte mult și când am lucrat pe paginile de shopping. Poate în viitor o să îmi fac și eu o pagină despre ceva în revistele fizice. Îmi place foarte mult, dar jobul meu principal este cel de content creator”, a mărturisit Alexia Eram.

Fiica Andreei Esca a fost încurajată de iubitul ei, Mario Fresh, să își facă pagină de Instagram publică, iar de-a lungul timpului aceasta a avut numeroase campanii pe social media. „Eu mi-am făcut public Instagramul în anul 2016, după ce m-am combinat cu Mario, pentru că el m-a încurajat să fac asta”.

„Puteam să fiu fiica oricui, că dacă nu munceam pentru ce am acum nu eram interesantă”

Alexia Eram îi este recunoscătoare mamei sale, pentru că datorită ei a cunoscut succesul atât de repede. Tânăra, în vârstă de 23 de ani, spune că muncește foarte mult pentru tot ceea ce face. Mulți au criticat-o că a devenit cunoscută datorită Andreei Esca, iar ea a recunoscut că mama sa a ajutat-o enorm, dar și că munca ei a fost pe măsură.

„Eu tot timpul i-am mulțumit și sunt recunoscătoare mamei, pentru că datorită ei am ajuns unde sunt acum într-un timp atât de scurt. Probabil dacă nu era ea, eu poate nu ajungeam aici atât de repede. Tot timpul am spus că dacă eu nu munceam și nu făceam lucruri frumoase, oamenii nu mă urmăreau. Puteam să fiu fiica oricui, că dacă nu munceam pentru ce am acum nu eram interesantă. Foarte multă lume mă asociază în continuare… că dacă mama nu era cine este eu nu făceam nimic, că nu am banii mei. Eu zilnic primesc mesaje de genul acesta. Îi mulțumesc enorm mamei și nu am cum să fiu supărată pe chestia asta”.

„Am credit la casă”

Concurenta de la America Express – Drumul Soarelui și-a cumpărat singură apartamentul în locuiește, iar de curând și-a achiziționat și o mașină în valoare de 60.000 de euro. Alexia Eram a făcut credit la bancă pentru a-și putea plăti casa.

„Nu are rost să ies și să spun multe lucruri, pentru că lumea oricum o să creadă ce vrea. Eu tot timpul am scris în text adevărul, atunci când mi-am luat apartamentul, mașina. Eu am făcut un credit, un leasing. Am credit la casă. Orice aș spune, oamenii cred ce vor”.

