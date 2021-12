Dan Capatos a fost invitat recent la podcastul lui Codin Maticiuc, „La Mijloc”, unde a vorbit și despre perioada în care a lucrat la Playboy. Prezentatorul TV a spus și ce salariu a încasat atunci când lucra la revista destinată adulților. „Eu aveam 1000 de dolari salariul”, a mărturisit râzând Capatos.

Din anul 2000 până în 2004, vedeta de la Antena a fost cel care a participat la o parte dintre ședințele foto care au fost făcute pentru Playboy. Tot el a convins-o pe Andreea Antonescu, imediat după ce a împlinit 18 ani, să pozeze goală. Artista a cerut la vremea respectivă 50.000 de dolari, însă după negocieri au ajuns la 30.000.

Jumătatea trupei Andre a fost cea care a deținut recordul pentru cei mai mulți bani primiți de la Playboy în România.

„Plaja era de la 1000 la 30.000 în funcție de notorietate. Eu am fost la Playboy între anii 2000 și 2004. Nu mai știu la ce nivel era Internetul la vremea aia. Aveam un top. Îi întrebam pe cititori pe cine vor să vadă în paginile revistei. Primele trei nu erau niciodată accesibile, pentru că erau Mihaela Rădulescu, Andreea Marin și Andreea Raicu. Pe locul 4, întotdeauna, era Andreea Antonescu, care nu avea 18 ani. Tu înțelegi cum erau cititorii? Sute de mii de voturi. Când Andreea a împlinit 18 ani eu am fost desemnat să încep negocierile. Ea fugise de acasă… a zis că fără 50.000 nu vrea. Cel mai mult luase până atunci, 13.000. Notorietatea ei era uriașă și știa pe ce se bazează. Două săptămâni m-am ținut de capul ei. Am reușit să cobor la 30.000, recordul”, a povestit Dan Capatos în cadrul podcastului.

Ce se întâmpla la ședințele foto pentru Playboy

În cadrul podcastului, prezentatorul de la „Xtra Night Show” a povestit câteva întâmplări de la ședințele foto pentru Playboy. Dan Capatos mergea de cele mai multe ori la aceste sesiuni.

„A venit una dintre marile coperți ale noastre și era pe stop. Trebuia să ne oprim din 3 în 3 minute. Ea știa, dar ce să facă?! Astea costau și erau programate. Era filmarea la Lebăda, dacă nu mă înșel. (…) Nu vreau să dau numele ei, pentru că sunt întâmplări din viață și chiar nu avea ce să facă. (…) Altă dată era o doamnă și era îmbrăcată cu o rochiță cu crinolină, cu guler de Annabella, exact prințesa copilăriei mele… Nu m-am uitat și să-i pup mână și când să-i pup mâna… Era goală și îmi dădea să-i pup mâna. Eu credeam că e îmbrăcată”, a povestit Dan Capatos.

