Distincția i-a fost acordată în Lituania, la o întâlnire la care au participat inclusiv ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, șeful Statului Major, Gheorghiță Vlad, și șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, Leonard Baraboi.

Cei trei au fost „în vizită de lucru în baza aeriană Šiauliai, din Lituania”, unde s-au întâlnit cu militarii Detașamentului românesc Carpathian Vipers. „Au fost prezentate principalele responsabilități pe care le au militarii români în cadrul misiunii de Poliție Aeriană Întărită în spațiul aerian baltic, cooperarea cu aliații în misiunile curente, precum și principalele provocări ale misiunii din Lituania”, a transmis MApN.

În această vizită externă, Radu Miruță i-a oferit „Emblema de emisar pentru pace, clasa I” pilotului din Detașamentul Carpathian Vipers pentru că a doborât acum trei zile o dronă în Estonia. Deși MApN nu i-a făcut public numele în comunicat, este vorba despre căpitanul-comandor Costel-Alexandru Pavelescu.

„Adresându-se audienței, ministrul Miruță a spus că în complicata luptă mondială contra dronelor, un pilot militar român este cel care a reușit acest lucru deosebit și că o astfel de reușită este o muncă de echipă”, a mai informat Ministerul Apărării.

„În spatele acelui moment au stat ani de pregătire, disciplină, sute de ore de zbor, coordonare și o echipă întreagă care și-a făcut corect datoria. De aceea, mulțumirea mea se îndreaptă către întreg detașamentul Carpathian Vipers, către fiecare dintre cei aproape 100 de militari români care execută această misiune aici, în Lituania”, a spus ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță.

Reamintim că, în contextul războiului declanșat de Rusia în Ucraina în februarie 2022, o aeronavă F-16 a Forţelor Aeriene Române, din patrula aeriană a NATO, a doborât marți, 19 mai, în Estonia, o dronă care cel mai probabil provenea din Ucraina.

Din martie, mai multe drone militare ucrainene au pătruns în spațiul aerian al statelor membre NATO, Finlanda, Letonia, Lituania și Estonia, care se învecinează cu Rusia, iar ministrul Apărării din Letonia a demisionat pe 10 mai, după ce dronele ucrainene au lovit instalații de stocare a petrolului aflate în țara sa. Șefa guvernului leton, Evika Silina, i-a cerut demisia, pentru că sistemele anti-drone nu au fost implementate suficient de repede. După 4 zile, însă, și premierul Evika Silina și-a dat demisia din cauza incidentului de securitate. Odată cu ea a căzut tot guvernul letonian.