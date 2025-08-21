Cristinei Cioran îi este alături chiar mama sa, care o ajută cu absolut tot ce ține de fetița și băiețelul ei, rezultați din relația cu Alex Dobrescu.

„Din fericire, o am pe mama mea, care și ea este un miracol. Aș putea spune că cel mic este mai mult al ei decât al meu. Este leșinată după el, eu mă ocup mai mult de Ema, pentru că Ema are mici gelozii, ca să zicem mici, iar mama se ocupă de cel mic.

Este destul de greu pentru cea mică să înțeleagă că a apărut un alt punct de atracție și de atenție. Plânge, se supără, vrea mai multă atenție sau face năzbâtii pentru a atrage atenția. Ema îl iubește, îl alintă, îl drăgălește pe frățiorul ei, dar este destul de posesivă. Și ea este destul de micuță pentru a înțelege”, a spus Cristina Cioran, pentru Spynews.ro.

Recent, Cristina Cioran le-a dezvăluit urmăritorilor ei din mediul virtual cu ce problemă se confruntă de când a născut a doua oară.

„Voiam de mult să vă spun de o problemă cu care mă confrunt. După ce am născut, acum 6 luni, la câteva luni după, când avea bebelușul vreo 4 luni, a început să-mi cadă părul. A început să-mi cadă destul de mult, la un moment îmi făcusem un obicei din a-l pieptăna și parcă trăgeam tare de el să văd cât de mult cade.

Am început să fac tot felul de tratamente cu uleiuri esențiale și am ajuns la concluzia că acel ulei cu rozmarin, oregano, busuioc, ulei de ricin este cel mai bun și deși părul este destul de lung, el sărăcuțul s-a cam rărit așa, dar de când mă dau cu această combinație, că mă dau de vreo lună și ceva, e grozavă. Mă simt mult mai bine”, a spus recent Cristina Cioran.