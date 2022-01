Roxana Ciuhulescu face parte din echipa Faimoșilor la „Survivor România”, sezonul 3. Vedeta a plecat în Republica Dominicană în urmă cu aproximativ două săptămâni. Atunci și-a luat la revedere de la familie, de la toți cei dragi, ba chiar și-a pus în ordine și viața profesională.

Conform gsp.ro, Roxana Ciuhulescu, concurentă „Survivor România”, nu a renunțat la jobul ei de la Ministerul Sportului, ci a solicitat ca acesta să fie înghețat pe perioada în care va lipsi, să-l poată relua imediat după ce va reveni.

GSP a întrebat Ministerul Sportului cum s-a procedat cu exactitate în privința contractului de consilier pe care Ciuhulescu îl are cu resortul pe care îl conduce în prezent Eduard Novak. „Are raportul de serviciu suspendat, începând cu data de 10.01.2022”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Așadar, în această perioadă, Roxana Ciuhulescu este în concediu fără plată. Roxana Ciuhulescu, cu rolul de consilier al Ministrului Sportului, și-a publicat declarația de avere la finalul anului trecut, atunci s-a aflat că ea a încasat pe anul 2021 un salariu lunar de 4.200 de lei, adică în jur de 860 de euro.

Cine e Roxana Ciuhulescu de la „Survivor România”

Roxana Ciuhulescu este cunoscută drept vedeta cu cele mai lungi picioare din showbizul românesc. Acestea măsoară 1,20 m și a primit mii de complimente datorită aspectului ei fizic. Și la 42 de ani, fosta prezentatoare TV se menține într-o formă fizică de zile mari.

Roxana Ciuhulescu a divorțat de primul ei soț, Mihai Ivănescu, în anul 2017. În prezent, ea trăiește o frumoasă poveste de iubire cu actualul ei soț, Silviu Bulugioiu. Au împreună un băiețel. Roxana Ciuhulescu a fost ani buni prezentatoarea emisiunii ProMotor de la PRO TV. „După 13 ani de ProMotor, pur şi simplu nu mai aveam ce să mai arăt, ce să mai demons­trez.

Făcusem tot ce se putea face şi tot ce-mi trecuse prin minte, lucruri pe care nu le mai făcuse nici un alt prezentator de emisiune auto. Gân­deş­te-te că sunt un om care deţine carnet sau atestat pentru toate categoriile de conducere. Am sărit din elicopter în mare, m-am scufundat la 40 de metri adâncime, am zburat cu avionul supersonic, am făcut şcoala de elicoptere, am condus toate vehi­culele posibile… Aşa că începusem să simt că mă plafonam şi, în plus, obosisem foarte tare, pentru că ajunsesem ca un soi de minge de ping-pong: pe lângă ProMotor, eram şi reporter la «Po­veştiri adevărate», la emisiunea «La Măruţă», la știrile mari, când aveau nevoie de mine… Deci mi-am dat seama că venise momentul să mă re­trag din proiectul «ProMotor»”, povestea Roxana Ciuhulescu după plecarea de la PRO TV, pentru revista AS.

PARTENERI - GSP.RO Uluitor cât câștigă Roxana Ciuhulescu la Survivor. Salariul este uriaș, de 20 de ori mai mare decât cel pe care îl are la Ministerul Sportului

Playtech.ro Tragedie în politica din România. Un senator a murit la doar 45 de ani

Observatornews.ro Mamă găsită bătută până la moarte și fiica ei de 4 ani zăcând inconștientă, în casa lor din Kansas City, la 12 ore după ce a sunat la 911

HOROSCOP Horoscop 21 ianuarie 2022. Capricornii sesizează avantajele contextului, dar nu le pot fructifica, pentru că sunt incomplete

Știrileprotv.ro Ce arată acele ”Ceasului Apocalipsei” și cât mai avem până la „miezul nopții”. Anunțul oamenilor de știință

Telekomsport Cum a reacţionat Reghecampf când a auzit zvonurile despre presupusul amant al Anamariei Prodan: ”Venea la noi acasă”

PUBLICITATE FURMARK - cum să alegi blănurile naturale