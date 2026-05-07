  • Anghel Găinuşă a făcut Academia Militară la Sibiu, oraş în care și-a început cariera militară propriu-zisă. Acolo i s-au născut cei doi copii, Mihai Alexandru şi Mihaela Andra. Cariera de militar l-a purtat, ulterior, în Bucureşti, la comandamentul de artilerie, locuind în Capitală, chiar în Ghencea, în același bloc cu fotbaliştii Miodrag Belodedici şi Mihail Majearu.
  • Din 1998, Anghel Găinuşă a ieşit la pensie. În perioada 2000-2004, a fost primarul comunei natale Măneciu, 10.000 de locuitori, nordul județului Prahova, formată din satele Cheia, Chiciureni, Costeni, Făcăieni, Gheaba, Măneciu-Pământeni, Măneciu-Ungureni (reședința), Mânăstirea Suzana și Plăiețu.

Maiorul Găinușă, între cei 2 aleși din 100

„În vremea comunismului era foarte greu ca o persoană să plece «afară», mai ales în vestul Europei”, a explicat, în urmă cu câțiva ani, Anghel Găinuşă.

Militarul în rezervă a adăugat că „eu, de tânăr, am îmbrăcat haina kaki, iar în perioada desfășurării finalei Cupei Campionilor Europeni, eram maior în armata română. La comandamentul de armă, de care aparțineam, a venit cineva și ne-a spus că sunt două locuri disponibile, în avionul de Sevilla, pentru a vedea «pe viu» marele meci dintre Steaua şi FC Barcelona“.

Ne-am înscris aproximativ 100 de oameni, iar eu m-am numărat printre cei doi norocoși şi fericiți aleși! Alături de mine, a mai mers la meci și un general, din câte îmi amintesc!

Avionul, plătit de Fathi Taher

Găinușă senior mai amintește şi că, „dacă transportul aerian era plătit de către un cetățean arab (n.r. – Fathi Taher), după cum am aflat noi, biletul de meci a trebuit să ni-l plătim din banii proprii”.

  • Fathi Taher, fostul patron al Rapidului, a decedat la Istanbul, în 2021. Cetățean iordanian, de origine palestiniană, el venit în România, ca să facă afaceri, în 1970, pe când avea 23 de ani.
  • În 2008, Taher a bătut palma cu George Copos pentru 60% din acțiunile Rapidului. După o scurtă perioadă, Taher și-a anunțat retragerea susținând că a pierdut banii investiți.
  • Se spune că Taher a cheltuit 10 de milioane de euro la Rapid. Taher poseda în 2020 o avere estimată la 350 de milioane de euro și avea afaceri in turism, imobiliare și industria alimentară.

Primul whisky!

„Am decolat de pe aeroportul de la Otopeni în jurul orei 7.00, chiar în ziua partidei”, a rememorat „nea Anghel”.

„În aeronavă, reprezentatul arabului ne-a oferit câte un pahar de whisky, spunându-ne că, dacă va câțtiga Steaua, vom fi tratați mult mai bine la zborul de întoarcere. Ceea ce s-a şi întâmplat, de altfel. Acela a fost primul pahar de whisky pe care l-am băut în viața mea!”.

Delegația suporterilor roș-albaștrilor a ajuns pe tărâm iberic după un zbor de trei ore: „Acolo, am fost preluaţi şi îmbarcaţi într-un autocar, fiind plimbaţi prin oraşul care urma să găzduiască finala Cupei Campionilor Europeni, frumoasa Sevilla.

„Nu-mi rupeți biletul, vă rog!”

Steliștii a ajuns la stadionul „Ramon Sanchez Pizjuan”, în jurul orei locale 19.00. La una dintre porțile de acces în stadion, Anghel Găinuşă s-a rugat de controlori să nu-i rupă biletul.

Biletul la finala de la Sevilla a costat 2.500 de pesetas, circa 20 de dolari în banii de atunci, în jur de 1.300 de lei, jumătate de salariu.

Am păstrat cu sfinţenie biletul, pe care îl ţin în casă, la loc sigur, într-o punguliţă de plastic.

Anghel Găinușă și biletul de meci de la Sevilla

„Vă dăm 5!” vs Duckadam

Tatăl unuia dintre „creierele” de la „Cronica Cârcotașilor” de la Prima TV a mărturisit că, „în Sevilla, la tot pasul, am întâlnit numai suporteri ai Barcelonei. Ridicau o palmă în aer, cu toate degetele desfăcute, semn că ne vor bate cu 5-0! Nici noi nu eram prea optimiști, dar încercam să nu-i băgăm în seamă”.

Cum Steaua și Barcelona aveau aceleași culori ale echipamentului, dar la Sevilla, în urma tragerii la sorţi, formația bucureșteană a evoluat în alb complet, tot stadionul era îmbrăcat în… roşu şi albastru: „Ne-am simțtit ca pe… Ghencea”.

Despre Helmut Duckdam, eroul meciului, ibericii au spus că „nu este om, ci o mațină care apără lovituri de la 11 metri la foc automat!”

După meci, susţinătorii echipei bucureştene au plecat imediat spre țară, avionul aterizând la Otopeni, în jurul orei 6.00!

Cu Mihai la Otopeni

„După ce am ajuns în țară, peste doar 90 de minute eram, deja, prezent la unitate”, mai povestea Găinușă. „Am primit sarcina să trimit cât mai mulți soldați, de la comandamentul de care aparțineam, să întâmpine echipa, la aeroport”.

După ce mi-am terminat toate îndatoririle de serviciu, am plecat spre casă, mi-am luat familia și am plecat spre Aeroportul Internaţional „Otopeni”. A fost alături de mine şi băiatul, Mihai Găinuşă.

Ca şi tatăl său, Mihai era un înfocat suporter al echipei Steaua. Totuşi, niciun moment el n-a ezitat să-l ironizeze pe patronul Gigi Becali, latifundiarul din Pipera fiind un client fidel al „Cronicii”.

