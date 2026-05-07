Ce conține propunerea SUA pentru Iran

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, citat de agenția ISNA, a transmis că Teheranul va comunica un răspuns. În același timp, președintele american Donald Trump a spus că Iranul vrea să ajungă la un acord.

„Vor să facă o înțelegere. Am avut discuții foarte bune în ultimele 24 de ore și este foarte posibil să facem o înțelegere”, a declarat Trump, miercuri, în Biroul Oval.

Potrivit Reuters, negocierile vizează un memorandum de o pagină care ar opri oficial conflictul. După semnarea acestuia, ar urma discuții mai ample despre redeschiderea transportului prin Strâmtoarea Ormuz, ridicarea sancțiunilor americane și limitarea programului nuclear iranian.

În Iran, reacțiile au fost însă prudente. Ebrahim Rezaei, purtător de cuvânt al comisiei pentru politică externă și securitate națională din Parlament, a descris textul drept „mai mult o listă de dorințe americană decât o realitate”.

Și președintele Parlamentului iranian, Mohammad Baqer Qalibaf, a ironizat informațiile potrivit cărora cele două părți ar fi aproape de un acord. În urmă cu puțin timp, Mohammad Bagher Ghalibaf a fost exclus din negocierile cu SUA, pentru că era considerat principalul lider iranian care bloca sau respingea propunerile americane.

Petrolul a scăzut după informațiile despre un posibil acord

Veștile despre un posibil acord au avut efect imediat pe piețele internaționale. Prețul petrolului Brent a scăzut la un moment dat cu aproximativ 11%, până aproape de 98 de dolari pe baril, înainte să revină peste pragul de 100 de dolari. Bursele globale au crescut, iar randamentele obligațiunilor au scăzut, pe fondul speranțelor că războiul care a afectat livrările de energie s-ar putea încheia.

Pe fondul negocierilor, Donald Trump a suspendat marți o misiune navală începută cu două zile înainte, prin care SUA încercau să redeschidă Strâmtoarea Ormuz. Președintele american a invocat progrese în negocierile de pace.

Cererile importante ale SUA lipsesc din memorandum

Potrivit surselor citate de Reuters, propunerea nu include în această etapă mai multe cereri importante ale Washingtonului, respinse anterior de Iran. Printre acestea se află limitarea programului iranian de rachete și oprirea sprijinului pentru milițiile aliate Teheranului în Orientul Mijlociu.

Sursele nu au menționat nici ce se va întâmpla cu stocul iranian de peste 400 de kilograme de uraniu îmbogățit aproape de nivelul necesar pentru fabricarea unei arme nucleare. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri că el și Donald Trump au fost de acord că tot uraniul îmbogățit trebuie scos din Iran, pentru a împiedica Teheranul să dezvolte o bombă nucleară. Iranul neagă că ar vrea să obțină o armă nucleară.

În tot acest timp, miniștrii de externe ai Iranului și Chinei s-au întâlnit la Beijing, pentru prima dată de la începutul războiului.