Competiția Survivor România este una autentică și reală, iar Cristina Șișcanu a confirmat acest lucru, potrivit Click.

Unul dintre prietenii virtuali ai vedetei a întrebat-o unde se spălau în timpul competiției și unde își făceau nevoile, iar Cristina Șișcanu a răspuns fără inhibiții la întrebări.

„Nu ne spălam, doar în mare! Nevoile…în junglă, pe unde apucai, cu frica să nu te muște cineva! Și încă ceva, Survivor România este la primul sezon. Nu confundați cu Exatlon. Condițiile de trai sunt mult mai grele la Survivor, decât la Exatlon”, a scris ea pe Instagram.

Cristina Șișcanu a stârnit numeroase controverse la Survivor România

Vedeta a avut un schimb de replici cu Andi, fosta ispită masculină de la ‘Insula iubirii’. Cristina Șișcanu a dezvăluit că adversarul ei, Andi, de la Survivor i-a făcut o propunere care i s-a părut total deplasată.

Soția lui Mădălin Ionescu știa câteva detalii din trecutul lui Andi și a fost foarte deranjată când acesta i-a spus în mod ironic dacă vrea să o bage și pe ea la show-uri matrimoniale. De aici a izbucnit scandalul la Survivor între Cristina Șișcanu și Andi.

A început nebunia cu Augustin Viziru care s-a accidentat, le-am atras atenția războinicilor care râdeau și nu empatizau cu problema lui Augustin. El urla de durere. A pățit o fractură musculară, iar razboinicii erau neinteresați. Andi era foarte ironic și arogant, lucruri de genul acesta. Mi s-a părut un lucru uman să le atrag atenția.

Nu înțeleg de ce am fost criticată. Nu înțeleg de unde e acest val de critici. Eu le-am vorbit frumos. Acest băiat Andi, am înțeles că este foarte cunoscut din niște show-uri matrimoniale, am înțeles că a făcut și videochat.

Treaba lui. Dar când mi-a zis dacă vreau să mă bage și pe mine la un show matrimonial, mi s-a părut așa de prost gust. Eu i-am zis poftim educație. Eu nu sunt genul de femeie cu care are el legătură, sunt căsătorită și am copii’, a spus recent, Cristina Șișcanu pe Instagram.

