Alegerea Andei Filip ca secretar general a avut loc în cadrul celei de-a 152-a Adunări a UIP, desfășurată între 15 și 19 aprilie la Istanbul, la invitația Marii Adunări Naționale a Turciei (Parlamentul Turciei). Potrivit AFP, ea a câștigat scrutinul cu 72% din voturi împotriva a trei contracandidați.

Anda Filip îi va succeda camerunezului Martin Chungong, al cărui al treilea și ultim mandat de patru ani se va încheia pe 30 iunie 2026.

Înființată în 1889, cu sediul la Geneva, Uniunea Interparlamentară (UIP) reunește 183 de parlamente naționale, precum și 15 organizații parlamentare regionale. UIP militează pentru promovarea păcii, democrației și drepturilor omului prin dialog și diplomație parlamentară.

Între 2003 și 2011, Anda Filip a fost observator permanent al UIP pe lângă ONU, la New York. Ea a ocupat funcția de secretară în cadrul a 25 de Adunări ale UIP, precum și cea de secretară a comisiilor permanente ale UIP în domeniile păcii și securității internaționale și al afacerilor ONU.

De asemenea, Anda Filip a exercitat funcții diplomatice în cadrul Ministerului român de Externe, în special ca ambasadoare și reprezentant permanent pe lângă organizații internaționale cu sediul la Geneva, ministru consilier la Ambasada României la Washington și purtător de cuvânt al MAE, precizează Agerpres.

„Sunt profund emoționată de încrederea și susținerea voastră. Voi face tot posibilul să fiți mândri de mine. Voi lucra alături de voi în slujba țărilor și parlamentelor voastre”, a declarat Filip, după alegerea sa.

Anda Filip devine al nouălea secretar general al UIP. Primii doi titulari ai postului, Albert Gobat și Christian Lange, au fost recompensați cu Premiul Nobel pentru Pace, în 1902, respectiv 1921, notează AFP.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE