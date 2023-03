„În principiu trebuie să se regleze lucrurile. Încet, încet văd că încep să se așeze cât de cât și cred că va fi ok.

Lucrurile o să fie pe un făgaș bun. Eu îl las pe Dumnezeu să facă ce trebuie, că până la urmă, când trebuie, El face ce trebuie. Asta e convingerea mea 100%”, a declarat Oana Roman, la WOWnews.

La scurt timp după ce Oana Roman a vorbit despre situația ei familială, Marius Elisei a avut replici ironice la adresa fostei sale soții, afirmând că îl bufnește râsul. Vedeta a reacționat din nou.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

„Dacă îl bufnește râsul, să o luăm pas cu pas. Eu am declarat că el mi-a spus mie că până se stabilizează nu are timp să se vadă cu ea, să o ia sau să o ducă la școală și nu are bani să contribuie la creșterea ei. Lucru pe care el nu l-a contrazis.

A declarat că vorbesc des la telefon, dar asta nu înseamnă că se implică în vreun fel în creșterea ei.

Deci, nu mă contrazice, dar dacă tot îl bufnește râsul, eu l-aș întreba și aș dori să spună public când a dus-o ultima oară la școală, când a luat-o ultima oară de la afterschool, când a ieșit ultima oară cu ea în oraș, când a fost în 9 ani de când este Iza, o zi cu ea, doar el cu ea, ce cadouri i-a oferit în ultimii ani vreodată și cu ce s-a implicat în creșterea ei în ultimii ani, mai ales de când a început școala.

Recomandări SCUMPIRILE RCA. USR îl atacă pe Ciucă: „Tot primim țeparii ăștia care îi gonesc pe cei onești. Ce spune Ciucă, să nu plătească daunele? Daunele nu dispar”

Dacă tot îl bufnește râsul în felul acesta, aș vrea și eu să știu, pentru că eu nu spun niciodată lucruri neadevărate, pentru care nu am ceva în spate, adică niște probe și așa mai departe. De asemenea, aceste lucruri sunt știute, pentru că oamenii văd cine o duce pe Iza la școală, cine o ia de la afterschool, cine se duce cu ea la activități și mai ales, oamenii știu cine plătește facturile peste tot.

Deci să nu îl mai bufnească râsul atât, pentru că eu chiar cred că nu este cazul și ar fi bine măcar să își vadă de ale lui și să nu mai dea declarații de tipul ăsta, când se știe realmente cu musca pe căciulă”, a declarat Oana Roman pentru WOWbiz.ro.

GSP.RO Șocul trăit de o femeie de afaceri din România, care a cunoscut un bărbat pe internet. Ce a aflat după 5 luni

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Cunoscutul bărbat din România care a slăbit 71 de kilograme în doar câteva luni! Imagini şocante, cum arată acum

Viva.ro Cum a aflat Manuela Hărăbor, de fapt, că fiul ei suferă de autism. Primele semne care i-au dat de gândit: 'Avea...'

Observatornews.ro Doi australieni au vrut să viziteze Budapesta, dar au cumpărat din greșeală bilete spre București. Reacţia lor când au ajuns în România

Știrileprotv.ro Comoara de 6 milioane de euro găsită în casa unui pensionar. Au fost furate pe rând, în ultimii 20 de ani. VIDEO

FANATIK.RO Schimbare importantă pentru toți cei care folosesc Google Chrome. Dispare această funcție

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

Unica.ro Cu ce se ocupă fiica lui Mircea Diaconu. Ana este o femeie discretă, cu o pasiune scumpă, mai puțin întâlnită

HOROSCOP Horoscop 10 martie 2023. Fecioarele ar fi bine să-și asume mai puține astăzi și să exerseze liniștea pe care o pot obține

PUBLICITATE Descoperă cele 5 semne ale relațiilor intime abuzive