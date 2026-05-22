Tulsi Gabbard l-a informat deja pe preşedintele american Donald Trump în legătură cu decizia sa de a-și prezenta demisia.

În scrisoarea de demisie, obținută de Fox News, ea scrie că este „profund recunoscătoare pentru încrederea” acordată şi „oportunitatea de a conduce” DNI timp de un an şi jumătate.

„Din nefericire, trebuie să-mi prezint demisia. Soţul meu, Abraham, a fost diagnosticat recent cu o formă extrem de rară de cancer de oase”, precizează ea.

O fostă aleasă democrată reconvertită în republicană susținătoare a unor foști dictatori precum Bashar al-Assad, Tulsi Gabbard era considerată o prezență controversată la conducerea DNI. Ea fusese numită în post sub influența MAGA odată cu reinstalarea lui Donald Trump la Casa Albă, pe 20 ianuarie 2025.

Donald Trump a lăudat vineri „munca incredibilă” depusă de Tulsi Gabbard într-unul dintre cele mai strategice posturi din SUA. „Din păcate, după ce a făcut o treabă cu adevărat excelentă, Tulsi Gabbard va părăsi administrația pe 30 iunie”, a reacționat președintele SUA pe contul său de Truth Social, potrivit AFP.

„Tulsi a făcut o treabă incredibilă și ne va lipsi”, a adăugat el, precizând că va fi înlocuită de adjunctul ei, Aaron Lukas, care a fost numit director interimar al DNI.

Tulsi Gabbard l-a contrazis recent pe Donald Trump asupra programului nuclear iranian. Ea a susținut în fața Comisiei de Informații a Senatului SUA că serviciile secrete americane au concluzionat că Iranul nu a încercat să-și relanseze activitățile de îmbogățire a uraniului distruse în atacurile aeriene din iunie 2025.

„Ca urmare a operaţiunii Midnight Hammer, programul de îmbogăţire nucleară al Iranului a fost distrus. Nu s-a făcut niciun efort pentru a încerca să-şi reconstruiască capacitatea de îmbogăţire”, a scris Tulsi Gabbard în declaraţia oferită Comisiei de informaţii a Senatului. Această evaluare este în contradicție cu discursul public al lui Donald Trump și al conducerii israeliene.