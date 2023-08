„Efectiv, Lizzie profită de bunătatea mea, câtă mai am. Nu știu câtă mai am. Ideea este așa. Noi când ne-am întors din «Asia Express», Lizzie a găsit o cățelușă sub o băncuță. Era săraca lovită, chinuită. A zis să o luăm și să avem grijă de ea.

Eu i-am zis că nu, că avem unul și îmi este suficient. A fost scandal mare. A plâns ca un copil. Cum îi vezi aici pe copiii ăștia că plâng, așa și ea. Dacă le iei jucăria îi vezi că se tăvălesc prin nisip și încep să plângă. Așa era Lizzie prin casă. Doar că nu aveam nisip, aveam noroi. Dar asta este o altă discuție”, a povestit Natanticu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„După ce m-a rugat încontinuu, că are ea grijă de ea, am zis că bine, hai. Să nu zică că sunt eu un om rău. După trei luni, această cățelușă a fătat patru pui. Și eu de la un cățel m-am trezit în casă cu șase. Șase. Șase în casă.

Pe pui i-am dat, că am zis că nu se poate, trebuie să-i dăm, doar că una dintre cățelușe a venit înapoi pentru că familia care a luat-o copiii nu prea aveau grijă de ea, o chinuiau. Au returnat-o, au dat-o retur, urmând ca noi să o dăm altei familii. Doar că eu până am găsit o altă familie am prins drag de ea. E pui și știi cum sunt puii. Am zis că unde sunt doi, cresc și trei, așa că am rămas în casă cu trei căței.

Primul câine l-am luat de pe o din asta de unde se vinde, nu vreau să vă zic olx neapărat. L-am cumpărat de chiuhuahua, dar că na, știți povestea, după trei luni ne-am dat seama că este chiuhuahua lup, deci e băiat. Ține foarte mult la mine. El e câinele meu și Lizzie este cu cele două cățelușe”, a mai povestit amuzat Cosmin Natanticu pentru EGO.ro.

