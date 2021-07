Filmul „Odată pentru totdeauna” s-a filmat la sfârșitul verii anului 2020, potrivit Adei. „Am fost în deplasare la Timișoara și lângă Dunăre”, a zis ea. „A fost superb! Am avut impresia că nici nu exista pandemie. Am stat doar cu echipa și nu am avut niciun impediment”, a spus ea pentru revista Unica.

Când a fost întrebată cum a fost să lucreze pe platourile de filmare ale filmului „Odată pentru totdeauna” împreună cu Smiley, Ada a fost sinceră.

„Andrei (Smiley) este uluitor. Spun asta de fiecare dată când sunt întrebată cum a fost să filmez cu el. O să vedeți multe momente amuzante în film, iar eu vă las cu momentul care m-a emoționat cel mai tare.

Povesteam cu Andrei într-o zi și l-am întrebat cum îi e la filmări, vorbeam despre actorie și ce înseamnă să fii artist, nu interpret, și a verbalizat una dintre cele mai intime credințe de-ale mele: creativitatea e ceva ce se dezvoltă, creativitatea atrage creativitate după ea.

Mi-a zis că el știe că îl va ajuta faptul că face filmul ăsta și în restul domeniilor în care activează”, a spus ea pentru Unica.



