Andreea Tonciu a fost invitată recent în cadrul podcastului Răsfățata Universului, acolo unde a vorbit despre schimbările din viața ei personală și profesională. Aceasta a mărturisit și care este relația în prezent cu nașa sa, Anamaria Prodan.

„Suntem într-o relație ok. (n.r. – cu nașa ei, Anamaria Prodan). N-am mai făcut vacanțe de mult împreună. De când nu mai este cu nașul, nu am mai mers împreună, dar ne mai auzim la telefon, pe Instagram, ne dăm like-uri.

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Dar nu relația care era atunci, pentru că atunci mergeam împreună toți în vacanță. E nașa de cununie și de botez”, a spus Andreea Tonciu pentru sursa citată.

„Soțul meu n-a mai fost de acord ca eu să apar la televizor și, îți dai seama, că pentru mine a fost un șoc să stau numai în casă, să ies numai cu el, să nu mai am viața pe care eu o aveam. Pot spune că am fost și în depresie.

Țin minte că trebuia să particip la un reality show, care îmi doream foarte mult să ajung acolo, și trebuia să plec cu nașa mea, cu Anamaria Prodan, și soțul a zis că nu, că n-ai cum să apari tu la televizor, că mai bine stai acasă cu Reby. Și am fost atât de supărată în ziua aia, încât, crede-mă, nu te mai înțelegeai cu mine.

Zic: „Dar eu nu înțeleg de ce”. Pentru că eu, când el m-a cunoscut pe mine, el știa cine sunt și ce fac. Adică că-mi place să apar, să ies, să mă duc. Îmi place să fiu eu”, a declarat Andreea Tonciu în cadrul unui podcast.

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