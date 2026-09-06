Deși abia se pregătesc ghiozdanele pentru prima zi de școală, o bună planificare a timpului liber în familie necesită atenție din timp, mai ales când vine vorba despre bilete de avion sau rezervări la cazare.

Când este programată prima vacanță a elevilor în anul școlar 2026-2027

Sistemul de învățământ din România păstrează structura împărțită pe cinci module, separată de vacanțe scurte care să îi ajute pe elevi să se deconecteze. Primul modul de cursuri, care debutează în această lună, se va încheia la finalul lunii octombrie.

Conform structurii tradiționale a Ministerului Educației, prima vacanță a elevilor – cunoscută și drept vacanța de toamnă – pică, de regulă, în ultima săptămână din luna octombrie și se încheie în prima duminică din luna noiembrie, adică în perioada 24 octombrie – 1 noiembrie 2026.

Această săptămână liberă se aplică tuturor preșcolarilor și elevilor, indiferent de ciclul de învățământ, de la grădiniță până la liceu, oferind familiilor o oportunitate excelentă pentru a petrece timp de calitate împreună, departe de ecrane și de rutina zilnică.

Destinații de toamnă în România: natură, relaxare și istorie

Dacă preferi să eviți zborurile și aglomerația din aeroporturi, România oferă peisaje spectaculoase în lunile de toamnă. O alegere excelentă pentru vacanța din octombrie este zona Brașovului și culoarul Rucăr-Bran.

Peisajele ruginii ale pădurilor de la munte, aerul curat și posibilitatea de a face drumeții ușoare pe trasee marcate sunt ideale pentru copii.

O altă opțiune tot mai căutată de familii sunt stațiunile balneoclimaterice modernizate, precum Băile Felix. Aici, complexurile termale cu aquapark-uri interioare și exterioare încălzite le oferă celor mici distracția de care au nevoie, în timp ce adulții se pot bucura de proceduri de relaxare și spa, indiferent de vremea de afară.

Bucovina reprezintă, de asemenea, o destinație de top pentru toamnă. Agroturismul din satele bucovinene le oferă copiilor ocazia de a vedea cum se pregătesc gospodăriile pentru iarnă, de a gusta preparate tradiționale proaspete și de a se bucura de o libertate greu de găsit în marile orașe.

Destinații internaționale: city break-uri și ultimele raze de soare

Pentru familiile care doresc să exploreze alte culturi în vacanța de toamnă a copiilor, sudul Europei rămâne o destinație extrem de atractivă. Sfârșitul lunii octombrie înseamnă temperaturi blânde, perfecte pentru plimbări prelungite, dar și prețuri mai mici comparativ cu sezonul estival.

Orașe precum Roma sau Barcelona sunt mult mai aerisite în această perioadă. În capitala Italiei, copiii pot lua o veritabilă lecție de istorie în aer liber vizitând Colosseumul, în timp ce în Barcelona, arhitectura ludică a lui Gaudí din Park Güell sau vizita la Acvariu îi vor fascina pe cei mici.

Dacă obiectivul principal este prelungirea verii și relaxarea la plajă, destinațiile insulare precum Cipru, Malta sau Tenerife sunt cele mai sigure pariuri pentru finalul lunii octombrie. În aceste zone, apa mării este încă suficient de caldă pentru baie, iar resorturile oferă facilități excelente și programe de animație pentru familiile cu copii, asigurând o încărcare completă a bateriilor înainte de începerea celui de-al doilea modul școlar.

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