Valerie Lungu participă la „Asia Express” 2026, sezonul 9, alături de partenerul ei, Alex Gâlcă. Cunoscută pentru conținutul atent realizat și stilul de viață prezentat pe rețelele sociale, influencerița se confruntă acum cu una dintre cele mai dificile provocări de până acum.

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Cine este Valerie Lungu de la Asia Express 2026

Valerie Lungu este una dintre creatoarele de conținut cunoscute din mediul online românesc. Participarea sa la „Asia Express” 2026, alături de Alex Gâlcă, a atras atenția publicului, mai ales pentru că emisiunea o scoate din zona de confort cu care și-a obișnuit urmăritorii.

Valerie Lungu s-a născut pe 13 mai 1994, la Chișinău, și provine dintr-o familie de artiști. Este fiica interpretei de muzică ușoară Victoria Lungu.

A urmat studiile în domeniul artelor, a studiat actoria și a absolvit un master la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică din București. Ulterior, și-a construit o carieră în mediul online și în televiziune.

Valerie Lungu a participat la „Bravo, ai stil!”

Valerie Lungu a devenit cunoscută în România în 2018, odată cu participarea la emisiunea „Bravo, ai stil!”. Show-ul de modă i-a oferit vizibilitate și a contribuit la dezvoltarea pasiunii sale pentru vestimentație și imagine.

După această experiență, Valerie s-a concentrat tot mai mult pe crearea de conținut pentru rețelele sociale. A devenit remarcată prin videoclipurile cu tranziții elaborate, imaginile atent construite și materialele realizate într-un stil apropiat de producțiile cinematografice.

În timp, comunitatea sa online a crescut, iar influenței de pe Instagram și TikTok i s-au adăugat colaborări cu branduri cunoscute și proiecte comerciale.

Activitatea lui Valerie Lungu îmbină crearea de conținut cu antreprenoriatul. Influencerița investește în echipamente și în producția materialelor pe care le publică, iar călătoriile reprezintă o parte importantă a conținutului său.

Postările sale sunt cunoscute pentru decoruri atent alese, ținute elegante și imagini realizate în diferite locuri din lume. Tocmai de aceea, participarea la „Asia Express” reprezintă o schimbare importantă față de stilul de viață prezentat de obicei în mediul online.

În emisiune, ținutele de gală sunt înlocuite de haine potrivite pentru drum, iar confortul și tehnologia devin lucruri greu de accesat.

Valerie Lungu și Alex Gâlcă, pe „Drumul Mătăsii” la Asia Express

Valerie Lungu participă la sezonul 9 al emisiunii „Asia Express” alături de partenerul ei, Alex Gâlcă. Cei doi parcurg traseul din Uzbekistan și China, pe „Drumul Mătăsii”.

Concurenții trebuie să se descurce cu resurse limitate, să găsească mâncare și cazare și să depășească probele pregătite de producție. Pentru Valerie, experiența presupune renunțarea la rutina zilnică și la lucrurile care îi oferă, în mod normal, confort.

Cei doi au explicat că au ales să participe la emisiune pentru a-și testa limitele și pentru a ieși din zona de confort.

„Am ales să mergem la Asia Express pentru că simţim că e momentul să ieşim complet din zona de confort. Pentru noi e mai mult decât o experienţă, e o provocare personală să ne învingem fricile şi să vedem de ce suntem cu adevărat capabili. Vrem să ne resetăm stilul de viaţă, iar la finalul acestei experienţe ne dorim să fim o versiune mai bună a noastră, mai prezenţi, mai empatici şi capabili să ne bucurăm cu adevărat de fiecare moment”, au declarat Valerie Lungu și iubitul ei, Alex.

O experiență diferită de viața din mediul online

Participarea la „Asia Express” le oferă telespectatorilor ocazia să o vadă pe Valerie Lungu într-un context diferit. Dacă în mediul online pune accent pe imagine, organizare și confort, în competiție trebuie să se adapteze rapid la situații neprevăzute.

Traseul din Uzbekistan și China presupune efort fizic, drumuri dificile și lipsa unor condiții obișnuite. În plus, presiunea probelor și ritmul competiției pot influența relația dintre concurenți.

Pentru Valerie și Alex, aventura este atât o competiție televizată, cât și un test al relației și al modului în care reușesc să colaboreze în situații complicate.

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