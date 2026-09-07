Studenții din Toulon și din La Garde, departamentului Var, regiunea Provence-Alpi-Coasta de Azur, beneficiază, din acest an universitar, de un sprijin financiar semnificativ: mesele la cantinele universitare Crous sunt disponibile acum la prețul simbolic de 1 euro pentru toți studenții, indiferent dacă sunt bursieri sau nu.

Această măsură este menită să sprijine bugetele studenților, care se confruntă cu provocări financiare generate de costurile ridicate ale chiriei, transportului și alimentației.

După cum informează Ministerul Educației, generalizarea acestei inițiative începând cu noul an academic 2026-2027 este o soluție directă pentru creșterea puterii de cumpărare a tinerilor.

Anterior, doar studenții bursieri sau cei aflați în situații de precaritate financiară aveau acces la mesele la 1 euro. De acum, toți studenții care dețin un card de student, inclusiv doctoranzii, ucenicii și persoanele aflate în serviciul civic, pot profita de această facilitate fără a fi nevoie să demonstreze o situație financiară specială.

Costul standard al unei mese în restaurantele universitare era de 3,30 de euro. Acum, cu noul tarif, economiile se adună rapid: pentru 20 de mese lunare, un student va economisi 46 de euro, iar pentru 100 de mese, suma ajunge la 230 de euro.

Această diferență poate fi importantă în bugetul unui student care trebuie să-și acopere cheltuielile de bază.

La Toulon, studenții pot merge la Resto U LEscarpe, care funcționează între orele 11.30 și 14.00. Pentru campusul din La Garde, restaurantul universitar principal este Resto U Le Coudon, localizat pe RN 98. Acesta este deschis de luni până vineri, între orele 11.30 și 13.30. Ambele locații acceptă plata prin aplicația Izly, esențială pentru accesarea acestui tarif social.

În plus, alte puncte de vânzare din rețeaua Crous Nice-Toulon, inclusiv cafenele și sandvișerii, oferă mese la 1 euro, dar studenții trebuie să fie atenți la etichetele care indică oferta socială.

Pentru a beneficia de această măsură, studenții trebuie să își activeze contul Izly, o platformă care permite plata meselor cu ajutorul unui cod QR de pe telefon. Contul poate fi reîncărcat online, iar fără activarea acestuia, cursanții nu pot profita de reducerea de preț.

Un student poate beneficia de un singur meniu social la 1 euro per serviciu, disponibil atât la prânz, cât și, în anumite locații, la cină.

Această măsură, care include și posibilitatea de a consuma produse bio, locale sau certificate, vine într-un moment în care presiunile financiare sunt resimțite acut de tineri.

Pentru un student care mănâncă cinci mese pe săptămână la restaurantul universitar, economiile lunare pot ajunge la sume considerabile, ușurând povara cheltuielilor zilnice.

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