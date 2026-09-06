Deși legătura dintre ele este una veche, bazată pe o prietenie strânsă, construită de-a lungul anilor, ritmul alert și condițiile dure din competiție au pus la încercare relația celor două artiste.

Oana Tomoiagă: „Ne știam doar la bine, cum s-ar zice”

Legătura dintre Oana Tomoiagă și Mirela Vaida s-a creat cu mult timp înainte de participarea la show-ul de televiziune, însă invitația de a face echipă pe Drumul Mătăsii a fost inedită.

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„Noi ne știm de o viață, de când eu eram micuță. Mirela este mai mare cu 10 ani. Și bineînțeles că prin prisma evenimentelor folclorice ne-am cunoscut. Dar noi două suntem două nebune faine, care într-adevăr s-au apropiat mai mult și s-au împrietenit de-a lungul anilor.

Și a fost, cum să zic, pentru mine o surpriză plăcută să primesc telefon de la Mirela și să-mi propună să plec cu ea în Asia. Ea mi-a zis foarte clar: «Deci, fată, eu plec cu una nebună și zăpăcită ca mine, nu pot să plec cu cineva serios!»

Acum a existat și un risc. E adevărat că noi ne-am cunoscut și ne știam doar la bine, cum s-ar zice. Adică doar la petreceri, doar la voie bună, la veselie. În Asia Express nu mai este despre asta, pentru că știam clar. Adică ne-am asumat amândouă că s-ar putea să iasă și o latură din noi pe care nu o cunoaștem. Dar se pare că am funcționat foarte bine, deși au fost tensiuni, o să vedeți. Și noi suntem curioase să vedem exact cum s-a montat, pentru că acolo s-au întâmplat foarte multe lucruri”, a mărturisit Oana Tomoiagă pentru Libertatea.

Ce spune Oana Tomoiagă despre certurile cu Mirela Vaida

Oboseala acumulată și presiunea probelor contra cronometru au dus inevitabil la momente de tensiune extremă. Cu toate acestea, comunicarea deschisă le-a ajutat pe cele două concurente să treacă rapid peste neînțelegeri și să continue cursa cu determinare.

„Așteptăm și păreri bune, așteptăm și hate, pentru că noi două avem niște voci divine. Și în momentul în care ne speriam de ceva, zbieram ca două căprițe amândouă. Ne-am certat, dar ce e foarte fain la noi e că avem un numitor comun, adică ne împăcăm foarte frumos.

Bineînțeles că aveam momente tensionate și ridicam tonul amândouă. Eu m-am autodepășit, pentru că de regulă în gașca mea de prieteni mai strânsă eu sunt aia care pierd lucruri, care uită anumite lucruri, care își pierde valizele, buletinul în aeroport și am pierdut avioane. Ei, acum eu trebuia să fiu aia matură. Deci dacă am avut o lecție de învățat din Asia Express, asta a fost lecția, pentru că mi-am dat seama cum nu mai trebuie să fiu pentru prietenii mei. Pentru că am avut un șoc, că mi-am dat seama că am plecat cu cineva care e mai nebun decât mine de 10 ori. Și atunci eu am fost aia serioasă și cea cu capul pe umeri de foarte multe ori.

Dar atu-ul Mirelei este, în primul rând, inteligența pe care o are. Este o fată foarte inteligentă, isteață, se prinde imediat de lucruri. Și este un suflet minunat. Și pentru faptul că noi știam să discutăm amândouă una cu cealaltă: «Băi, am greșit aici, iartă-mă, am zis aia, iartă-mă, am greșit». O luam de la capăt, a doua zi, ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Asta a fost fain la noi”, a povestit, pentru Libertatea, Oana Tomoiagă.

Oana Tomoiagă după masaj: „M-a durut spatele două săptămâni”

Printre numeroasele provocări pe care le-au avut de îndeplinit pe traseu, una dintre cele mai dificile misiuni a fost cea care implica un masaj tradițional extrem de dureros.

„În primă fază și-a făcut Mirela, bineînțeles era un masaj foarte dureros. Și săraca, eu dacă nu îl ghiceam, că trebuia să așez fiecare tip de masaj în ordinea în care i se făcea… Dar eu n-am apucat să îl ghicesc, că omul se mișca foarte repede. Și, la un moment dat, Mirela, după ce săraca a plâns acolo de durere, a zis: «Gata, fată! Știi ceva, ia că trec eu dincolo și acum să faci tu masaj». Dar, acum să mă ierte Dumnezeu, eu nu știu ce masaj de relaxare era ăla, că m-a durut spatele două săptămâni”, a concluzionat Oana Tomoiagă pentru Libertatea.

În ce zile se difuzează Asia Express la Antena 1

Asia Express revine la Antena 1 cu un sezon mare cât China! În această seară de la ora 20.00, începe aventura pe Drumul Mătăsii, o rută epică prin Uzbekistan și China, care îi va purta pe cei 18 concurenți prin două lumi între care diferențele culturale sunt uriașe. Asia Express se vede în fiecare duminică, de la 20.00, şi luni, marți şi miercuri, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.



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