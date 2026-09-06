O lovitură pentru cancelarul conservator Friedrich Merz. Alternativa pentru Germania (AfD), un partid de extremă dreapta, a câștigat alegerile din landul Saxonia-Anhalt cu un scor situat între 44% și 44,5%. Cel puțin așa reiese din sondaje. AfD este urmat de conservatorii din CDU, creditați cu 18,5%, relatează AFP.

Celelalte partide sunt mult în urmă. Social-democrații (SPD), stânga radicală Die Linke și Verzii ar fi obținut în jur de 9%.

Dacă aceste scoruri se confirmă la numărătoare, dreapta radicală ar avea 39 de locuri în parlamentul regional, cu 3 mandate mai puțin (42 necesare) pentru obținerea majorității absolute.

„Am scris istorie”, a reacționat șeful AfD din Saxonia-Anhalt, un land din fosta Republică Democrată Germană.

„Avem nevoie de o schimbare politică fundamentală în această țară, cu o politică care, în sfârșit, să aibă din nou grijă de propriile noastre interese, de propria noastră țară”, a insistat Ulrich Siegmund, etichetat de revista Spiegel, în timpul campaniei electorale, drept „cel mai periculos om din Germania”.

De remarcat este și prezența foarte ridicată la vot, estimată de postul ZDF la 78%, cu 18 puncte procentuale mai mare decât în ​​2021.

La Magdeburg, capitala regională, susținătorii AfD au sărit în sus de bucurie când au aflat exit-poll-urile. „Prefer mereu să fiu puțin pesimistă înainte, ca să pot fi plăcut surprinsă după aceea. Așa e cazul și astăzi”, a declarat pentru AFP Angela Maike, o pensionară în vârstă de 65 de ani, în timp ce comanda două beri și un pahar de vin roșu pentru a sărbători victoria.

AfD ar putea deveni primul partid de extremă dreapta care preia puterea la nivel regional în Germania de la cel de-Al Doilea Război Mondial încoace (1939-1945). Totuși, dacă rezultatele finale vor fi în concordanţă cu sondajele la ieşirea de la urne, AfD nu ar putea guverna singur.

Prin urmare, notează Politico, o mare parte a atenţiei se va îndrepta către partidul de stânga Alianţa Sahra Wagenknecht (BSW), care pare să se afle aproape de pragul de 5% necesar pentru a intra în parlamentul regional din Saxonia-Anhalt. BSW a declarat că ar fi dispus să coopereze cu AfD pentru a guverna în Saxonia-Anhalt. Cele două partide sunt legate de discursul antioccidental, eurosceptic și antidemocratic, dar mai ales de preluarea propagandei ruse în privința războiului din Ucraina și chestiunilor internaționale.

Co-liderul federal al AfD, Alice Weidel, a făcut apel „la CDU sau la o parte din CDU” pentru a guverna cu AfD în Saxonia-Anhalt, în timp ce partidul cancelarului Merz a exclus până acum orice alianță prin prisma cordonului sanitar tradițional al scenei politice germane pentru a nu permite ascensiunea extremei drepte spre putere.

Votul de duminică din Saxonia-Anhalt a fost precedat de un miting pentru „democrație” și pentru „mai puțină ură” – o critică la adresa discursului AfD.

Saxonia-Anhalt are o populaţie redusă la nivelul Germaniei, de 2,1 milioane de locuitori, iar filiala AfD din acest land este evaluată de serviciile interne de informaţii ca fiind „extremist de dreapta”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Anunțul care dă orice calcul făcut până acum peste cap! E breaking! Nume-surpriză de premier pe lista scurtă a lui Nicușor Dan! Nimeni nu se aștepta la aceste informații
Viva.ro
Anunțul care dă orice calcul făcut până acum peste cap! E breaking! Nume-surpriză de premier pe lista scurtă a lui Nicușor Dan! Nimeni nu se aștepta la aceste informații
„Nu-mi vine să mai deschid gura despre lucruri groaznice, căci se împlinesc”. Cristian Tudor Popescu, mesaj viral despre eliberarea lui Horațiu Potra și Nicușor Dan. Peste 10.000 de oameni au reacționat deja! Ce a spus gazetarul despre Președintele României
Unica.ro
„Nu-mi vine să mai deschid gura despre lucruri groaznice, căci se împlinesc”. Cristian Tudor Popescu, mesaj viral despre eliberarea lui Horațiu Potra și Nicușor Dan. Peste 10.000 de oameni au reacționat deja! Ce a spus gazetarul despre Președintele României
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
gsp
Petrecere problematică la New York! Vedetele de la US Open, inclusiv Gabriela Ruse, au ajuns în atenția ITIA
GSP.RO
Petrecere problematică la New York! Vedetele de la US Open, inclusiv Gabriela Ruse, au ajuns în atenția ITIA
Adrian Porumboiu l-a distrus pe Istvan Kovacs: „E inexplicabil, uluitor. Cum să dai așa ceva?”
GSP.RO
Adrian Porumboiu l-a distrus pe Istvan Kovacs: „E inexplicabil, uluitor. Cum să dai așa ceva?”
Parteneri
“Nu mă așteptam să mă îndrăgostesc de o femeie”. Celebra actriță și soția ei au sărbătorit 14 ani de căsnicie și cresc 3 copii. Pe ea o știe toată lumea, din serialul de la Prima TV, dar cine e femeia care i-a schimbat viața.
Libertateapentrufemei.ro
“Nu mă așteptam să mă îndrăgostesc de o femeie”. Celebra actriță și soția ei au sărbătorit 14 ani de căsnicie și cresc 3 copii. Pe ea o știe toată lumea, din serialul de la Prima TV, dar cine e femeia care i-a schimbat viața.
ULTIMA ORĂ! DA, e oficial! Vedeta care pleacă de la Vocea României a confirmat, iar acum avem și primele declarații: Este foarte serios, dacă vreți vă zic și motivul…"
Avantaje.ro
ULTIMA ORĂ! DA, e oficial! Vedeta care pleacă de la Vocea României a confirmat, iar acum avem și primele declarații: Este foarte serios, dacă vreți vă zic și motivul…"
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Tvmania.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut

Știri România

Parteneri
Viața cascadorului refugiat din Basarabia în 1944, care a jucat alături de Belmondo și Henry Fonda: Am fugit din România comunistă ca să ajung în California
Adevarul.ro
Viața cascadorului refugiat din Basarabia în 1944, care a jucat alături de Belmondo și Henry Fonda: Am fugit din România comunistă ca să ajung în California
Gigi Becali a dezvăluit antrenorul pe care a vrut să îl numească la FCSB în locul lui Baciu: “Noroc că nu a răspuns la telefon!”
Fanatik.ro
Gigi Becali a dezvăluit antrenorul pe care a vrut să îl numească la FCSB în locul lui Baciu: “Noroc că nu a răspuns la telefon!”
Succesiunea imobiliară în 2026 poate evita impozitul de 1%. Termenul-limită este 30 septembrie
Financiarul.ro
Succesiunea imobiliară în 2026 poate evita impozitul de 1%. Termenul-limită este 30 septembrie
Parteneri
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Elle.ro
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
Viva.ro
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”

Monden

Parteneri
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
TVMania.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Cât costă florile pentru prima zi de școală. Unele buchete se apropie de 1.000 de lei
ObservatorNews.ro
Cât costă florile pentru prima zi de școală. Unele buchete se apropie de 1.000 de lei
Sora Ancăi Pandrea, în scaun cu rotile la cimitir. Parcă sunt gemene, nimeni nu a știut cât de bine seamănă. Imaginile durerii din ziua marelui adio. Mulți au uitat-o, dar cine e singura vedetă care a venit la înmormântare
Libertateapentrufemei.ro
Sora Ancăi Pandrea, în scaun cu rotile la cimitir. Parcă sunt gemene, nimeni nu a știut cât de bine seamănă. Imaginile durerii din ziua marelui adio. Mulți au uitat-o, dar cine e singura vedetă care a venit la înmormântare
Parteneri
Martor la episodul ȘOCANT din vestiarul FCSB: „I-a dat un pumn lui Tănase! N-am fost de acord cu ce s-a întâmplat după”
GSP.ro
Martor la episodul ȘOCANT din vestiarul FCSB: „I-a dat un pumn lui Tănase! N-am fost de acord cu ce s-a întâmplat după”
Suma imensă primită de Denis Drăguș pentru a rezilia cu Trabzonspor
GSP.ro
Suma imensă primită de Denis Drăguș pentru a rezilia cu Trabzonspor
Parteneri
Conacul de 5 milioane de euro abandonat de 15 ani. Ce se ascunde în „cea mai scumpă ruină” din Balcani
Mediafax.ro
Conacul de 5 milioane de euro abandonat de 15 ani. Ce se ascunde în „cea mai scumpă ruină” din Balcani
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor
StirileKanalD.ro
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor
Anda este adolescenta din Gorj care a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital! Fata de 14 ani a fost adusă în stare gravă, în urma unor complicații
Wowbiz.ro
Anda este adolescenta din Gorj care a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital! Fata de 14 ani a fost adusă în stare gravă, în urma unor complicații
Promo
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Advertorial
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
EXCLUSIV | Anca Pandrea s-a întors la marea ei iubire. Actrița își va dormi somnul de veci alături de Iurie Darie. Imagini de la înmormântare
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Anca Pandrea s-a întors la marea ei iubire. Actrița își va dormi somnul de veci alături de Iurie Darie. Imagini de la înmormântare
Cum să te tunzi după 50 de ani pentru a arăta mai tânără. 3 tunsori care îți șterg 10 ani de pe chip
Redactia.ro
Cum să te tunzi după 50 de ani pentru a arăta mai tânără. 3 tunsori care îți șterg 10 ani de pe chip
O tânără însărcinată în 15 săptămâni și-a pierdut viața după ce și-a prins părul într-un kart. Cum s-a petrecut tragedia
KanalD.ro
O tânără însărcinată în 15 săptămâni și-a pierdut viața după ce și-a prins părul într-un kart. Cum s-a petrecut tragedia

Politic

Parteneri
Noile reguli fiscale îi întorc pe ieșeni de la ghișeele Înmatriculări. Ce trebuie verificat înainte de vânzarea, cumpărarea sau radierea unei mașini
ZiaruldeIasi.ro
Noile reguli fiscale îi întorc pe ieșeni de la ghișeele Înmatriculări. Ce trebuie verificat înainte de vânzarea, cumpărarea sau radierea unei mașini
CFR Cluj a câştigat cursa cu Rapid pentru semnătura atacantului: „Am spus că nu vine niciodată! Dar l-am luat”
Fanatik.ro
CFR Cluj a câştigat cursa cu Rapid pentru semnătura atacantului: „Am spus că nu vine niciodată! Dar l-am luat”
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă
Spotmedia.ro
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă