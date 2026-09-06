O lovitură pentru cancelarul conservator Friedrich Merz. Alternativa pentru Germania (AfD), un partid de extremă dreapta, a câștigat alegerile din landul Saxonia-Anhalt cu un scor situat între 44% și 44,5%. Cel puțin așa reiese din sondaje. AfD este urmat de conservatorii din CDU, creditați cu 18,5%, relatează AFP.

Celelalte partide sunt mult în urmă. Social-democrații (SPD), stânga radicală Die Linke și Verzii ar fi obținut în jur de 9%.

Dacă aceste scoruri se confirmă la numărătoare, dreapta radicală ar avea 39 de locuri în parlamentul regional, cu 3 mandate mai puțin (42 necesare) pentru obținerea majorității absolute.

„Am scris istorie”, a reacționat șeful AfD din Saxonia-Anhalt, un land din fosta Republică Democrată Germană.

„Avem nevoie de o schimbare politică fundamentală în această țară, cu o politică care, în sfârșit, să aibă din nou grijă de propriile noastre interese, de propria noastră țară”, a insistat Ulrich Siegmund, etichetat de revista Spiegel, în timpul campaniei electorale, drept „cel mai periculos om din Germania”.

De remarcat este și prezența foarte ridicată la vot, estimată de postul ZDF la 78%, cu 18 puncte procentuale mai mare decât în ​​2021.

La Magdeburg, capitala regională, susținătorii AfD au sărit în sus de bucurie când au aflat exit-poll-urile. „Prefer mereu să fiu puțin pesimistă înainte, ca să pot fi plăcut surprinsă după aceea. Așa e cazul și astăzi”, a declarat pentru AFP Angela Maike, o pensionară în vârstă de 65 de ani, în timp ce comanda două beri și un pahar de vin roșu pentru a sărbători victoria.

AfD ar putea deveni primul partid de extremă dreapta care preia puterea la nivel regional în Germania de la cel de-Al Doilea Război Mondial încoace (1939-1945). Totuși, dacă rezultatele finale vor fi în concordanţă cu sondajele la ieşirea de la urne, AfD nu ar putea guverna singur.

Prin urmare, notează Politico, o mare parte a atenţiei se va îndrepta către partidul de stânga Alianţa Sahra Wagenknecht (BSW), care pare să se afle aproape de pragul de 5% necesar pentru a intra în parlamentul regional din Saxonia-Anhalt. BSW a declarat că ar fi dispus să coopereze cu AfD pentru a guverna în Saxonia-Anhalt. Cele două partide sunt legate de discursul antioccidental, eurosceptic și antidemocratic, dar mai ales de preluarea propagandei ruse în privința războiului din Ucraina și chestiunilor internaționale.

Co-liderul federal al AfD, Alice Weidel, a făcut apel „la CDU sau la o parte din CDU” pentru a guverna cu AfD în Saxonia-Anhalt, în timp ce partidul cancelarului Merz a exclus până acum orice alianță prin prisma cordonului sanitar tradițional al scenei politice germane pentru a nu permite ascensiunea extremei drepte spre putere.

Votul de duminică din Saxonia-Anhalt a fost precedat de un miting pentru „democrație” și pentru „mai puțină ură” – o critică la adresa discursului AfD.

Saxonia-Anhalt are o populaţie redusă la nivelul Germaniei, de 2,1 milioane de locuitori, iar filiala AfD din acest land este evaluată de serviciile interne de informaţii ca fiind „extremist de dreapta”.

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