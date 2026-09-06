Intervenție de amploare la fața locului

La locul incidentului au intervenit echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, cu patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, inclusiv una de capacitate mare, și o autospecială de primă intervenție și comandă. Trenul implicat transporta piatră, iar alimentarea locomotivei cu motorină a favorizat extinderea rapidă a flăcărilor.

Pentru a permite desfășurarea în siguranță a operațiunilor de stingere, linia de contact a fost scoasă temporar de sub tensiune pe ambele fire de circulație pe distanța Periș – Chitila.

Această decizie a fost luată pentru a elimina orice risc electric pentru echipele de intervenție, potrivit unui comunicat emis de Compania Națională de Căi Ferate CFR SA.

Circulația feroviară, reluată după două ore

Incidentul a provocat întreruperea temporară a traficului feroviar pe secțiunea Periș – Chitila, însă, conform informațiilor furnizate de CFR SA, circulația trenurilor a fost reluată în siguranță la ora 16.26.

„Linia de contact, scoasă temporar de sub tensiune pentru a permite intervenția în siguranță a echipajelor de pompieri la locomotiva trenului tehnologic nr. 91108 din stația CF Buftea, a fost repusă sub tensiune după finalizarea intervenției și efectuarea verificărilor necesare”, au precizat reprezentanții companiei.

Potrivit unei postări pe pagina de Facebook Buftea Smart, incidentul ar fi fost inițial raportat către Autoritatea Feroviară Română (AFER).

Totuși, Club Feroviar a clarificat că avizarea a fost făcută către AGIFER – Agenția de Investigare Feroviară Română, instituția responsabilă pentru investigarea accidentelor și incidentelor feroviare.

Prioritatea este siguranța

Administratorul infrastructurii feroviare a subliniat că prioritatea este asigurarea siguranței circulației și a personalului implicat în intervenție.

„Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. acordă prioritate siguranței circulației feroviare și desfășurării intervenției în condiții de maximă siguranță și va comunica public informațiile relevante privind evoluția situației”, se arată într-un comunicat oficial.

Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită în urma incendiului, iar pagubele materiale sunt în curs de evaluare. Incidentul readuce în discuție siguranța operării trenurilor de marfă, mai ales în cazul locomotivelor alimentate cu motorină.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE