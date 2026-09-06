Cel mai vizibil interimat este cel asigurat de Ilie Bolojan și cei 12 miniștri și vicepremieri, teoretic toți demiși după moțiunea de cenzură din 5 mai. Tergiversarea lui Nicușor Dan în anunțarea unui nou premier desemnat și impotența partidelor parlamentare în a ajunge la un compromis pentru o majoritate de moment a dus la cel mai lung guvern interimar din istoria postdecembristă a României.

În cazul Societății Române de Televiziune și al Societății Române de Radiodifuziune, miercuri au fost publicate deciziile prin care numirile noilor consilii de administrație (CA-uri) nu respectă legea. Prin urmare, CA-urile sunt dizolvate, iar la cârma instituțiilor rămân ca interimari, până la un nou vot în Parlament, Adriana Săftoiu (SRTv) și Robert Schwartz (SRR). Cei doi asigură activitatea curentă ca directori ai celor două instituții.

Din iulie 2025, deci de peste un an, este expirat mandatul a șase din cei 11 membri ai Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. În martie a fost o scurtă încercare de numire, dar PSD s-a sucit și nu a vrut să mai voteze, pentru că se opunea la altă numire. Prin urmare, inclusiv la CNCD activitatea e pusă pe butuci. Potrivit vechilor înțelegeri, Iulia Popovici trebuia numită ca șefă, din partea USR.

Doi ani peste finalul mandatului

Una din cele mai bizare situații este la Avocatul Poporului. Deja de doi ani și două luni lui Renate Weber i s-a terminat mandatul de cinci ani ca șefă a instituției. Legea spune că asigură conducerea până la o nouă numire, o numire care nu mai vine. Șefia Avocatului Poporului era în valul de schimbări din martie, când PSD s-a opus la propunerea USR.

Din 13 iulie s-a terminat cel de-al treilea mandat la vârful Consiliului Concurenței pentru Bogdan Chirițoiu. Așadar, de două luni este și la această instituție o conducere interimară asigurată de Chirițoiu.

SRI, fără șef civil de trei ani

Pe 3 iulie 2023, Eduard Hellvig anunța că își dă demisia de la fruntea SRI, după opt ani la crâma instituției. Inițial, Klaus Iohannis a lăsat responsabilitatea desemnării unui nou șef civil pentru viitorul președinte. Însă desemnarea nu a mai venit, deși au trecut mai bine de trei ani. În repetate rânduri Nicușor Dan a punctat că sunt discuții și are în minte câteva nume, dar nu a dat detalii.

În acest moment, odată cu blocajul politic, șeful statului nu mai ridicat problema, în condițiile în care propunerea sa trebuie să treacă de Parlament.

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