Liam Hemsworth și Miley Cyrus au anunțat că se separă în urmă cu două săptămâni. Acum, actorul australian a cerut oficial divorțul la o instanță din Los Angeles. Starul a invocat „diferențe ireconciliabile”.

Pe contul său de Twitter, Miley Cyrus a transmis un mesaj, în care neagă că i-ar fi fost infidelă lui Liam.

„Poţi spune că am făcut twerking, am fumat iarbă, am gura spurcată, dar nu sunt o mincinoasă”, a scris ea.

„Păt să recunosc multe lucruri, dar refuz să recunosc că mariajul meu s-a încheiat din cauza infidelității. Eu și Liam am fost împreună un deceniu. Am mai spus-o, și rămâne adevărat, îl iubesc și Liam și îl voi iubi întotdeauna”, a mai afirmat vedeta.

